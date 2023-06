Émilie Castonguay pourrait-elle attirer Alexis Lafrenière à Vancouver?

Le nom d’Alexis Lafrenière risque de circuler amplement dans les rumeurs de transaction en raison de ses performances mitigées et au nombre des formations qui souhaiteraient l’acquérir, il y aurait les Canucks de Vancouver, qui comptent sur un visage connu au sein de leur équipe de direction.

Durant une intervention à la chaîne CHEK, jeudi, le journaliste Rick Dhaliwal a établi le lien entre le hockeyeur et son ancienne agente Émilie Castonguay; celle-ci œuvre comme adjointe au directeur général Patrik Allvin en Colombie-Britannique depuis le 24 janvier 2022. Aussi, les Canucks risquent de bouger après avoir raté les séries, d’autant plus que leur masse salariale est surchargée.

Momentum Hockey

«Lafrenière, ils l’aiment vraiment, a affirmé Dhaliwal. Ils essaieront de créer de l’espace sous le plafond en laissant aller des gars comme [Tyler] Myers et [Conor] Garland, et également, s’il y a un retour intéressant, [Brock] Boeser et [J.T.] Miller. Vous entendrez encore ces noms d’ici le repêchage de la Ligue nationale.»

Dans la Grosse Pomme, plusieurs observateurs sont sceptiques à l’égard de Lafrenière, blanchi dans les sept matchs de la série de premier tour perdue par les Rangers de New York face aux Devils du New Jersey. En attaque, sa production n’a pas comblé les attentes de certains depuis sa sélection au premier rang de l’encan amateur 2020. Lors du calendrier régulier, il a inscrit 16 buts et 23 mentions d’aide pour 39 points en 81 rencontres. Le patineur de 21 ans est admissible à l’autonomie avec compensation et a touché plus de 11 millions $ en trois ans.

À lire aussi: Un instructeur québécois attend sa chance dans la LNH et une autre porte s'ouvre devant lui

À lire aussi: Vente des Sénateurs: une annonce imminente?

À lire aussi: À Chicago, il est impossible d'acheter un chandail de Connor Bedard... pour le moment

À Vancouver, les hauts salariés ne manquent pas. L’an prochain, Miller aura un impact de 8 millions $ sur la masse de son club, contre 7,35 millions $ et 6,65 millions $ pour Elias Pettersson et Boeser, respectivement. En défense, Quinn Hughes (7,85 millions $) et Oliver Ekman-Larsson (7,26 millions $) exigeront également des montants substantiels.