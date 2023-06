En pleine autoroute, elle s’est fait voler son collier par quelqu’un qu’elle a voulu aider

Une automobiliste algérienne a eu la frousse de sa vie lorsqu’elle s’est fait voler son collier d’or par un homme qu’elle a voulu aider, après avoir simulé une panne de véhicule sur l’autoroute.

La jeune femme qui a raconté sa mésaventure sur la page Facebook du site de la circulation Info Trafic Algérie indique avoir remarqué un homme visiblement inquiet devant son véhicule sur la Rocade Sud d’Alger, la capitale algérienne.

L’homme devant son véhicule faisait des signes de la main comme quelqu’un qui avait besoin d’aide, «comme s’il demandait une bouteille d’eau», a relaté la conductrice, dont l’histoire a été reprise par des médias locaux.

L’automobiliste pensait qu’il s’agissait probablement d’une panne mécanique, d’autant plus qu’il y avait près du véhicule du suspect un camion de dépannage stationné en bordure de l’autoroute.

Visiblement rassurée par la tenue vestimentaire impeccable de l’individu, elle a ralenti à sa hauteur pour voir de quoi il avait besoin, croyant naïvement que son véhicule était réellement tombé en panne.

«Il s’est approché de ma vitre et m’a demandé de l’argent, puis m’a arraché le collier du cou», avant de prendre la fuite, non sans s’excuser pour son geste, a précisé la victime qui ne reverra plus son bijou.

Celle-ci veut maintenant sensibiliser le public de faire attention à ce genre de traquenards, car, pour sa part, «ce n’est qu’un collier, mais ça aurait pu être pire», a-t-elle poursuivi dans son message qui a été a été abondamment commenté sur les réseaux sociaux.