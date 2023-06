Êtes-vous pour ou contre les dos d’âne?

Danger pour les occupants des véhicules d’urgence, tremplin pour les planches à roulettes, pollution visuelle... un formulaire utilisé à Montréal pour demander des dos d’âne dresse une liste étonnante de leurs inconvénients sans parler de leurs bénéfices «incontestables» documentés par la Santé publique.

Pourquoi un formulaire?

En 2020, après trois ans de demandes citoyennes non traitées, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans l’est de l’Île, a réformé son processus pour demander des mesures d’apaisement de la circulation comme les dos d’âne pour accélérer la cadence.

Le formulaire repris par l’arrondissement voisin de Montréal-Nord spécifie neuf «inconvénients possibles», entre autres l’augmentation du temps de réponse des véhicules d’urgence, l’utilisation à risque par les enfants, les difficultés de déneigement et la pollution visuelle liée à la signalisation...

Capture du formulaire utilisé à Montréal-Nord

L’objectif est que les «requérants en soient informés en amont, et ainsi de s’assurer de l’adhésion», précise l’attachée de presse du comité exécutif de la Ville de Montréal, Béatrice Saulnier Yelle, qui convient que «le formulaire mérite d’être amélioré».

Des inconvénients «exagérés»

«Les éléments qu’on trouve dans la liste, ça nous paraît exagéré», réagit la directrice générale de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani.

Elle souligne toutefois que selon le problème observé par les citoyens, d’autres mesures peuvent être implantées, comme les saillies de trottoir, aussi très efficaces pour réduire la vitesse. Les dos d’âne ne sont pas adaptés à tous les milieux, comme sur les grandes artères, où circulent les pompiers et les ambulanciers.

Il y a une dizaine d’années, les pompiers de Montréal avaient contesté l’apparition des dos d’âne dans les rues, arguant qu’ils pouvaient ralentir leur intervention et provoquer des accidents.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ne détient toutefois pas de données indiquant que les mesures de modération de la circulation augmentent le temps de réponse aux citoyens, indique la relationniste de la Ville de Montréal Kim Nantais par courriel.

Pour éviter les dommages sur les véhicules, le SIM recommande le mode «coussin», ajoute-t-elle.

PHOTO MARTIN ALARIE

Des bénéfices «incontestables»

«Ce qui est dérangeant, c’est qu’on met l’accent sur les désavantages, alors que les avantages sont bien documentés», commente le porte-parole de l’Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord, Jean-François Gagné.

Pour la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal, les bénéfices des mesures d’apaisement de la circulation comme les dos d’âne ou les saillies de trottoir sont «incontestables».

«On ne peut pas remettre en question l’importance de ces mesures-là pour la réduction des blessures», souligne Anne Pelletier, agente de recherche au département Environnement urbain et santé des populations.

Photo Martin Alarie

En 2016, la DRSP a documenté l’effet des dos d’âne et des saillies de trottoir dans quatre arrondissements montréalais: Ahuntsic-Cartierville, Le Plateau-Mont-Royal, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont–La Petite-Patrie. Les dos-d’âne réduisaient de 6% le nombre de piétons blessés et les saillies de trottoirs les faisaient baisser de 23%.

«Il n’y a pas que les piétons ou les cyclistes qui en bénéficient, mais aussi les usagers des véhicules à moteur, c’est souvent omis, mais il faut le rappeler», précise François Tessier, agent de recherche à la DRSP depuis plus de 20 ans.