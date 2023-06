F1: Lance Stroll a dû surmonter un retard considérable aux essais

Ce fut un dur début de journée pour Lance Stroll, qui n’a pas vraiment été dans le coup à la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne, vendredi.

Le circuit de Barcelone-Catalogne n’a plus de secrets pour les pilotes de Formule 1, puisqu’ils y effectuent la plupart de leurs tests avant la saison. Ainsi, il fallait s’attendre à d’excellents chronos très rapidement.

Après 30 minutes, le Québécois était le plus lent du plateau, à près de cinq secondes de la voiture la plus rapide. Ce rendement inhabituel, peut-être en raison de problèmes avec la monoplace Aston Martin, a affecté le reste de l’entraînement.

Stroll a finalement retranché plusieurs secondes à son chrono pour remettre un meilleur temps de 1 min 15,915 s. Bien qu’il figure au 15e échelon, il n’était qu’à 1,333 s du meneur, Max Verstappen (Red Bull).

Devant une foule très partisane, le coéquipier de Stroll, Fernando Alonso (1:15,547), est resté dans la même seconde que le champion en titre et a pris la sixième place.

Une deuxième séance d’essais libres suivra plus tard dans la journée. Les qualifications auront lieu samedi et précéderont la course du lendemain.