Feux de forêt à Sept-Îles: un brasier «hors de contrôle et imprévisible»

Avec des incendies hors de contrôle et imprévisibles près de Sept-Îles, les autorités ont répété à plusieurs reprises que la priorité demeure la protection de la vie humaine.

« Tous les élus sont mobilisés pour la sécurité des citoyens. On veut s’assurer qu’aucune vie humaine ne soit menacée. Il faut respecter les consignes », a imploré Kateri Champagne Journain, député de Duplessis et ministre responsable de la région de la Côte-Nord. La Ville de Sept-Iles a d’ailleurs décrété l’état d’urgence afin de mieux gérer la crise.

La SOPFEU a aussi mentionné que la lutte contre les incendies de forêt n’est jamais simple.

« Au-delà des capacités »

« Le feu se dirige vers différents endroits. Il y a des moments où ça dépasse les capacités. On utilise toutes les ressources et toutes les stratégies mais on est dans des conditions très très fortes. Ce n’est pas une science complètement exacte et les prévisions peuvent varier », a expliqué la porte-parole Isabelle Gariépy lors d’un point de presse concernant les mesures d’urgence vendredi matin.

« Les nuits de sommeil ont été très courtes », a ajouté Denis Clements, directeur des services à la communauté.

Écoutez l'entrevue avec Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis à l'émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

À Sept-Iles, les citoyens des secteurs des Plages, de Moisie et du Lac Daigle doivent évacuer leurs résidences d’ici 16 h vendredi en raison d’un feu de forêt situé au nord de la ville.

Le feu « 215 » semble stable, alors que le feu « 172 » est plus intense. De son côté, le feu « 212 » progresse très rapidement. Il n’est pas impossible que deux de ces incendies puissent se rejoindre.

« Nous demandons aux résidents de ces secteurs de quitter leur demeure. On se prépare à toutes les éventualités. On ne veut pas que les gens se mettent en situation de danger », a notamment affirmé le maire Steeve Beaupré, précisant du même coup que d’autres mesures pourraient s’ajouter.

Services réduits à l’hôpital

Afin de contenir les flammes, des ressources terrestres supplémentaires ont été demandées. Des travaux de type « coupe-feu » se poursuivent en collaboration avec la SOPFEU. Des avions-citernes sont également utilisés.

Pour faciliter l’évacuation de la population, les zones de travaux sur la 138 et la 172 ont été levées.

Enfin, les autorités lancent un appel au calme et à la solidarité afin d’éviter la panique. Une extrême prudence est de mise en Minganie, qui est épargnée pour l’instant.

En dernière heure, l’Hôpital de Sept-Îles a suspendu les activités non urgentes.