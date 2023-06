Feux de forêt: découvrez les comportements qui pourraient vous faire éviter le pire

Avec les nombreux feux de forêt qui frappent aux pays, plusieurs personnes sont sur le qui-vive. Afin de les aider à se préparer, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) a publié des conseils en matière de prévention.

Le directeur des communications et des affaires publiques au BAC a rappelé que le temps peut être limité, lorsqu’un incendie se déclenche. D’ailleurs, près de 5000 résidents de Sept-Îles ont eu l’ordre de quitter rapidement leur domicile, vendredi.

«Avec le temps chaud et sec, les feux de forêt peuvent se propager très rapidement et lorsque cela se produit, les résidents des zones touchées, particulièrement dans les régions très boisées, ont très peu de temps pour évacuer », a-t-il indiqué.

«Lorsque vous devez évacuer, il est essentiel de prendre en compte la possibilité de rester hors de votre domicile pour une période prolongée, a-t-il ajouté. Les récents incendies de forêt dans l'ouest du Canada et dans l'Atlantique nous ont montré que de nombreuses personnes et familles n'ont pu regagner leur foyer qu'après plusieurs jours.»

Voici neuf conseils du BAC

1. Enlevez les feuilles sèches et les débris. Dégagez les feuilles, les autres matériaux secs et les déchets potentiellement inflammables de l'extérieur de la maison, surtout si vous avez un revêtement en bois ou en vinyle.

2. Gérez l'espace autour de votre maison. Ne laissez pas les matériaux combustibles tels que des tas de bois dans un rayon de dix mètres autour de votre maison. Les arbustes, les arbres devraient aussi être plantés à au moins dix mètres de la maison.

3. Stockez correctement les matériaux inflammables. L'essence, les solvants et les autres matériaux susceptibles de s'enflammer doivent être entreposés à une distance d'au moins dix mètres de votre maison.

4. Prêtez attention aux indices de danger d'incendie. Prenez note des interdictions et des restrictions en matière de feux et d'incendie et respectez-les. Consultez le site web de votre municipalité pour plus d'informations.

5. Installez des détecteurs de fumée dans votre maison et veillez à les entretenir régulièrement. Dépoussiérez-les, remplacez les piles au moment du changement d'heure au printemps et à l'automne.

6. Restez à l'affût des conditions météorologiques. Lorsque du temps chaud et sec est prévu, il est important de suivre les informations locales et régionales pour connaître les interdictions et les avertissements relatifs aux feux de forêt.

7. Élaborez un plan d'urgence et une trousse de secours en cas de catastrophe pour votre famille.

8. Préparez et tenez à jour un inventaire de votre maison. Dressez une liste de vos biens, en précisant la valeur de chacun d'entre eux. Il est également conseillé de prendre des photos et des vidéos.

9. Gardez les informations en lien avec votre police d'assurance ainsi que les coordonnées de votre assureur en un lieu accessible.