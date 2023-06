Feux de forêt: Sept-Îles se prépare au pire

Le nombre de feux de forêt continue d’augmenter sur la Côte-Nord, où l’un des deux incendies les plus importants de la région gagne du terrain au nord de Sept-Îles, ce qui pousse la Municipalité à se préparer à tous les scénarios.

Bien qu’aucun avis d’évacuation n’ait été émis pour l’instant dans le secteur, la Ville a mis en place des plans d’évacuation pour pouvoir réagir rapidement si la situation devait se détériorer, notamment dans les secteurs du lac Daigle et du parc Ferland.

Actuellement, le feu se situe à environ 10 kilomètres au nord de la ville, mais il est possible qu’il continue de s’en rapprocher pour éventuellement l’atteindre, car la superficie touchée par l’incendie a augmenté au cours des dernières heures.

«Ce n’est pas exclu que ça puisse arriver, mais on travaille très fort pour travailler sur les coins stratégiques qui peuvent empêcher [le feu] d’avancer», indique la porte-parole de la SOPFEU, Isabelle Gariépy.

Un autre incendie majeur fait toujours rage près de Chapais, où le nombre de personnes évacuées s’élève à 800 depuis mercredi soir.

Même si ces résidents ont été relocalisés de façon préventive, ils n’ont toujours pas été en mesure de regagner leurs foyers.

La santé publique appelle à la prudence dans ces deux villes où la qualité de l’air se détériore en raison de la fumée.

À l’échelle nationale pour 2023, on compte 10 fois plus de superficies brûlées comparativement aux années précédentes alors que huit provinces et les Territoires du Nord-Ouest en ont plein les bras.

Plus de 100 feux de forêt sont présentement en activité au Québec, dont 12 sont hors de contrôle.

