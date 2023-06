«J'ai tué ma mère», de Xavier Dolan, parmi les 50 meilleurs films LGBTQ du 21e siècle selon le site Indiewire

Le premier long métrage de Xavier Dolan, J’ai tué ma mère, se classe au 40e rang du palmarès des 50 meilleurs films LGBTQ du 21e siècle élaboré par le site spécialisé américain Indiewire pour célébrer le mois de la Fierté.

Selon le Indiewire, J’ai tué ma mère, qui a pris l’affiche en 2009, marquait «l’émergence d’un nouveau talent excitant» dans le monde du cinéma international.

Rappelons qu’en plus d’avoir écrit et réalisé le film alors qu'il avait seulement 19 ans, Xavier Dolan a aussi joué le rôle principal de J’ai tué ma mère, un adolescent homosexuel qui est toujours à couteaux tirés avec sa mère (campée par Anne Dorval). Le long métrage a triomphé à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, lancant de façon spectaculaire la carrière du jeune prodige du cinéma québécois.

J’ai tué ma mère est la seule œuvre québécoise à figurer dans ce Top 50 des meilleurs films LBGTQ du siècle présent, selon l’équipe de journalistes du Indiewire.

Sans surprise, c’est le drame Moonlight, du cinéaste américain Barry Jenkins, qui trône au sommet du palmarès. Moonlight a remporté l’Oscar du meilleur film en 2017.

photo Courtoisie

Carol, de Todd Haynes, figure au second rang, suivi de l’incontournable Souvenirs de Brokeback Mountain, drame romantique de Ang Lee qui relatait l’histoire d’amour impossible entre deux cowboys incarnés par Jake Gyllenhaal et le regretté Heath Ledger.

Photo fournie par MK2

Le cinéma français est très bien représenté dans ce palmarès. Deux films de la réalisatrice Céline Sciamma se retrouvent dans le top 10 : Portrait d’une jeune fille en feu (4e rang) et Tomboy (9e rang), L’inconnu du lac d’Alain Guiraudie, 120 battements par minute de Robin Campillo, Été 85 de François Ozon et Quand on a 17 ans d’André Téchiné figurent aussi dans le top 50.