Kim Kardashian en a marre d'être «coincée» avec le comportement de Kanye

Kim Kardashian en a assez de «faire le ménage» après les sorties polémiques de Kanye West et veut protéger ses enfants avant toute chose.

• À lire aussi: Kanye West poursuivi par une paparazzi pour agression

• À lire aussi: Kourtney Kardashian a pleuré d'être séparée de ses enfants en tournée

La vedette de la télé-réalité n'a plus l'énergie nécessaire pour faire partie de l'équipe de nettoyage de son ex-mari Kanye West, après ses dérapages en public, a-t-elle fait savoir lors du dernier épisode de l'émission The Kardashian.

La quadragénaire s'est montrée très émue en reconnaissant qu'elle était «coincée» avec le comportement polémique du rappeur «pour le reste de ma vie», à cause de leurs enfants.

La fondatrice de SKIMS a ensuite rappelé qu'elle avait passé « des heures et des heures » à faire amende honorable après les fameux débordements publics de Kanye West.

«Parfois, j'ai l'impression qu’il devrait toucher le fond, c'est son parcours qu'il doit comprendre par lui-même, a-t-elle poursuivi. J'avais l'habitude de courir partout et d'appeler tout le monde dans son dos et de dire "ça va aller, ne vous inquiétez pas, donnez-lui une autre chance". Je passais des heures et des heures de ma journée à faire le ménage. Je n'ai tout simplement plus l'énergie pour ça.»

Au cours de l'épisode, Kim Kardashian a déclaré qu'elle protégeait en priorité leurs quatre enfants North, Saint, Chicago et Psalm, des controverses qui entourent leur père. « Je ressens toujours le besoin de ne pas en parler et de protéger mes enfants, a-t-elle expliqué. C'est ce que je ressentirai toujours. Mais si les gens savaient ! Je ne ferais jamais ça à mes enfants. Mais c'est vraiment fou. »

Elle a ensuite confié à propos du rappeur : «C'est le sentiment le plus difficile de voir quelqu'un qu'on a vraiment aimé et avec qui on a fondé une famille devenir si différent de ce qu'on a connu.»

Le rappeur de Flashing Lights a fait la une des médias à plusieurs reprises en raison de ses attaques publiques contre Kim Karadashian et ses proches sur Internet. L'année dernière, l’artiste de 45 ans a été vivement critiqué pour avoir proféré une série de remarques antisémites.

Kim Kardashian et Kanye West se sont mariés en 2014 et leur divorce a été prononcé en 2022.