Kristian Matte : encore vite et explosif à 37 ans

On n’ira pas jusqu’à dire que le Québécois Kristian Matte est comme le bon vin et qu’il s’améliore avec l’âge, mais à 37 ans, cette figure connue des Alouettes tire encore très bien son épingle du jeu sur la ligne offensive.

Pendant que la formation montréalaise avait un dernier match préparatoire à disputer, vendredi soir au stade Percival-Molson, Matte n’avait pas à craindre pour son poste, même si le vétéran originaire de Saint-Hubert ne prend jamais rien pour acquis.

«C’est toujours important, que ce soit des matchs hors-concours ou pendant la saison, j’ai toujours pris ça au sérieux, a témoigné le joueur de ligne, à l’aube de la partie contre les Tiger-Cats de Hamilton. Dans un match préparatoire, c’est là que tu te développes en tant que groupe et en tant qu’équipe. On veut montrer ce qu’on peut faire dès le début de la campagne.»

«Dans le cas de Kristian, malgré son âge, il ne ralentit pas, il est vite, explosif et il arrive encore à accomplir des choses qui ne s’enseignent pas, a vanté son vieil ami Luc Brodeur-Jourdain, un ancien coéquipier qui est désormais entraîneur de la ligne à l’attaque chez les Alouettes. Comme joueur de ligne, on peut apprendre des techniques, mais les capacités d’un joueur à changer de direction en un mouvement rapide grâce à la rotation des hanches, c’est purement athlétique et Kristian l’a naturellement.»

«C’est un gars qui n’a pratiquement raté aucun snap (NDLR : remise en jeu) dans les dernières saisons, a repris LBJ, à propos de Matte. C’est quelqu’un qui, tout comme Almondo Sewell [à 36 ans], est encore capable de produire. Si ces joueurs plus âgés sont sur le terrain, qu’ils ne se blessent pas et qu’ils produisent à la hauteur de leur potentiel, on a intérêt à les garder. Kristian a encore prouvé tout au long du camp d’entraînement quel joueur il est. Il m’impressionne et va toujours m’impressionner.»

Une question de fierté

Matte trépignait d’impatience de jouer ce match préparatoire contre les Tiger-Cats, surtout devant les partisans québécois.

«Ça fait longtemps que je n’ai pas frappé un gars d’une autre équipe. J’ai hâte», avouait-il, avec le sourire, lui qui n’avait pas été utilisé, la semaine précédente à Ottawa, pour le premier match préparatoire des Alouettes.

«En tant que Québécois, de jouer à la maison avec les Alouettes, il y a une fierté de faire plaisir aux partisans, a par ailleurs mentionné Matte. Personnellement, je veux toujours offrir le meilleur show possible. Sans nos partisans, on ne serait pas là à faire ce qu’on aime pour gagner notre vie. Avec ce sentiment de fierté, ça m’amène peut-être à jouer encore plus fort... Avec mon nom sur le chandail et celui de l’équipe, ça vient possiblement avec une motivation supplémentaire.»

Après ce rendez-vous face aux Tiger-Cats vendredi soir, Matte n’aura pas à attendre très longtemps avant de savourer une nouvelle occasion de s’imposer physiquement sur le terrain devant une foule partisane, le samedi 10 juin, au stade Percival-Molson. Les Alouettes accueilleront alors le Rouge et Noir pour le premier match de la saison régulière.