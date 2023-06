La fille de Bruce Willis se confie sur la maladie de son père

En février dernier, on apprenait que l’acteur Bruce Willis était atteint de démence fronto-temporale (DFT). Voici 6 confidences livrées par sa fille, Tallulah, dans son essai publié mercredi dans le magazine Vogue.

«Je savais depuis longtemps que quelque chose n’allait pas»

Tallulah Willis admet qu’elle savait, bien avant la tombée du diagnostic, que son père n’allait pas bien. «Cela a commencé par une sorte d’insensibilité vague, que la famille a attribuée à la perte auditive “d’Hollywood” [participer à autant de films d’action aurait atteint l’audition de l’acteur]. Plus tard, cette insensibilité s’est élargie et je l’ai parfois pris personnellement [...] Je pensais qu’il avait perdu tout intérêt pour moi», raconte-t-elle.

«J’ai vécu le déclin de Bruce ces dernières années avec une part d’évitement et de déni dont je ne suis pas fière»

La jeune femme de 29 ans admet avoir longtemps ignoré le déclin de son père, car elle était elle-même trop malade pour y faire face. Elle souffre d’anorexie mentale depuis 4 ans, a été admise à l’âge de 25 ans dans un centre pour traiter une dépression et a reçu un diagnostic de TDAH et de trouble de la personnalité limite.

AFP

«J’ai réalisé que je n’obtiendrais jamais ce moment: mon père parlant de moi lors de mon mariage»

La gravité de la maladie de son père l’a frappée soudainement alors qu’elle assistait à un mariage. «Le père de la mariée a fait un discours émouvant. C’était dévastateur. J’ai quitté la table du dîner, je suis sortie et j’ai pleuré dans les buissons.»

«Je n’arrête pas de basculer entre le présent et le passé quand je parle de Bruce»

«Il est, il était, il est, il était. C’est parce que j’ai de l’espoir pour mon père que j’hésite tellement à abandonner», confie-t-elle.

REUTERS/Jim Young (UNITED STATES)

«J’ai tous les messages vocaux de lui enregistrés sur un disque dur»

Tallulah Willis accumule le plus de souvenirs possible de sa vie avec son père en prenant des «tonnes de photos» lors de chaque visite chez lui. «J’essaie de documenter, de construire un dossier pour le jour où il ne sera plus là pour me rappeler de lui et de nous.»

«Je peux savourer ce moment, tenir la main de mon père et sentir que c’est merveilleux»

Consciente que le rétablissement dure «probablement toute la vie», la cadette du clan Moore-Willis affirme être aujourd’hui assez forte pour être présente pour son père. «Je peux lui apporter une énergie lumineuse et ensoleillée. Il sait toujours qui je suis et son regard s’allume quand j’entre dans la pièce.»