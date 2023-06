La Sinfonia de Québec a 60 ans

Photo d'archives, Sinfonia

Orchestre à cordes regroupant des musiciens professionnels et amateurs de tous âges, La Sinfonia de Québec vous invite à célébrer avec elle son 60e anniversaire lors d’un grand concert festif au Palais Montcalm le dimanche 4 juin, à 14 h 30, alors que sera présentée une œuvre écrite spécialement pour l’occasion par le chef d’orchestre, Daniel Finzi. Présentée pour la toute première fois, elle mettra en valeur les cinq premières chaises dans le rôle de solistes : Mary-Ann Corbeil (premier violon), Christelle Cotnam (second violon), Alexanne Trudelle-Caron (alto), Siegfried Cavallini (violoncelle) et François Morin (contrebasse). Le concert offrira aussi l’occasion de rendre, entre autres, un hommage au compositeur, musicien, chef d’orchestre et artiste Irénée Lemieux, fondateur et directeur musical de La Sinfonia de Québec pendant 40 ans. Le prix des billets est de 37 $, tous frais inclus, sur le site du Palais Montcalm. Sur la photo, quelques musiciens (qui donneront naissance à La Sinfonia) accompagnent le chœur V’la l’bon vent en 1961.

Jeune diplômé

Photo tirée de sa page Linkedin

La nomination de François Therriault-Proulx (photo), à titre de Jeune diplômé, conclut le dévoilement des 10 lauréates et lauréats des prix Jeune diplômé et Grand diplômé 2023 décernés dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables de l’Université Laval. Physicien médical, chercheur et ancien étudiant-athlète du Rouge et Or, François Therriault-Proulx est président-directeur général et cofondateur de l’entreprise Medscint, une entreprise en optique-photonique qui développe des outils de mesure pour l’assurance qualité des traitements du cancer par radiothérapie. Détenteur d’un baccalauréat en génie physique, d’une maîtrise en neuro-biologie et d’un doctorat en physique de l’Université Laval, il a remporté le prix J. R. Cunningham Young Investigators de l’Organisation canadienne des physiciens médicaux et un prix Best in Physics de l’American Association of Physicists in Medicine.

Changement de garde

Photo fournie par opère le SPUQ

La Société du patrimoine urbain de Québec (SPUQ) et l’îlot des Palais annoncent l’arrivée de l’historien Alex Tremblay Lamarche à titre de nouveau directeur général. Monsieur Lamarche est fort d’une expérience en gestion d’organisme culturel, en communications et en affaires publiques, qu’il a développée à titre de président de la Société historique de Québec depuis 2018, de responsable des communications aux éditions du Septentrion de 2019 à 2022 et de conseiller en affaires publiques chez Vivre en Ville entre 2022 et 2023. Il succède à Marie-Dominic Labelle qui a occupé ces fonctions pendant 30 ans.

Anniversaires

Photo Martin Chevalier

Gary Bettman (photo), commissaire de la Ligue nationale de hockey depuis 1993, 71 ans... Hélène Lemieux, nouvellement responsable à la location au Château Bellevue II de St-Nicolas... Mario Malouin, scénariste et dessinateur québécois de bande dessinée, 67 ans... Craig Stadler, golfeur américain, 70 ans... Larry Robinson, ex-défenseur de la LNH et ex-entraîneur associé, 72 ans.

Disparus

Photo tiré de canalblog.com.

Le 2 juin 2022 : José Luccioni (photo), 72 ans, acteur et directeur artistique français très actif dans le doublage, étant notamment la voix française régulière d’Al Pacino entre 1995 et 2021... 2021 : Bill Scanlon, 64 ans, joueur de tennis américain... 2018 : Bruce Kison, 68 ans, qui a remporté la Série mondiale avec les Pirates de Pittsburgh en 1971 et 1979... 2017 : Jack O’Neill, 94 ans, fondateur de la marque d’articles de sports nautiques O’Neill et co-inventeur des combinaisons en Néoprène... 2015 : Irwin Rose, 88 ans, biologiste américain, prix Nobel de chimie (2004)... 2013 : Mario Bernardi, 82 ans, chef d’orchestre canadien... 2013 : Jean-Louis Jaubert, 92 ans, chanteur français, membre des Compagnons de la chanson... 2005 : Lucien Cliche, 88 ans, député d’Abitibi-Est de 1960 à 1970... 1999 : Ulric Blackburn, 72 ans, maire de Chicoutimi de 1981 à 1997... 1986 : Aurèle Joliat, 84 ans, une des figures légendaires du Canadien... 1968 : André Mathieu, 39 ans, pianiste virtuose et compositeur précoce... 1941 : Lou Gehrig, 37 ans, l’homme de fer des Yankees de New York qui a établi un record en jouant 2130 matchs consécutifs sans s’absenter.