Après 45 ans de mariage et cinq ans de deuil, elle cherche maintenant un nouvel amoureux

Je suis veuve depuis cinq ans et j’ai 70 ans. Quand mon mari est décédé après 45 ans de vie commune, je croyais que ma vie amoureuse allait s’arrêter là tellement sa présence me manquait. Heureusement que j’avais mes trois enfants, leurs conjoints et conjointes ainsi que mes petits-enfants pour me remonter le moral.

Au début, je voulais vendre ma maison, puis je me suis ravisée quand j’ai pris conscience que le jardin dans ma cour arrière allait me manquer. Je n’avais pas consacré autant de printemps et d’étés à le peaufiner pour le laisser dans des mains qui n’allaient peut-être pas le chouchouter comme moi je l’avais fait.

J’ai recommencé à sortir avec mes amies, à recevoir à la maison, et ça m’a redonné un coup de jeunesse. Même mes enfants me trouvent dans une forme splendide et me le disent souvent. Mais le plus surprenant de tout, c’est que mon mari qui occupait toutes mes pensées, surtout les plus tristes, bien évidemment, en est comme disparu.

Non pas que j’occulte toutes les belles années qu’on a vécues ensemble et les multiples bonheurs que cet homme doux et chaleureux m’a procurés, mais on dirait que tout ça fait désormais partie d’une vie terminée qui ne reviendra plus, mais que je regarde comme dans un scrapbook.

Pour tout vous dire, Louise, et c’est ça qui me rend bizarre, c’est comme si j’avais envie de vivre une autre histoire d’amour, que je me sentais prête pour accueillir un nouvel homme dans ma vie. Vous comprendrez que je ne peux parler de ça à personne, surtout pas à mes enfants qui ne comprendraient pas que je veuille remplacer leur père.

Croyez-vous que c’est juste un dernier sursaut d’hormones qui vient de se réveiller sur le tard ou si c’est le rêve d’une vieille femme qui divague ? Une amie me pousse à m’inscrire sur un site de rencontre, mais je pense que mes enfants n’accepteraient jamais ça d’une femme de mon âge.

Anonyme

En quoi cela regarde-t-il vos enfants ? Votre vie intime n’a toujours regardé et ne regardera toujours que vous-même. Si vous prenez en compte que les 70 ans d’aujourd’hui équivalent aux 50 ans d’autrefois, vous avez encore plusieurs belles années devant vous.

En quoi est-ce que vos enfants pourraient vous en vouloir de souhaiter rencontrer un compagnon de vie, si c’est pour vous rendre heureuse ? Voir son parent en santé, en forme et heureux, n’est-ce pas le désir de tout enfant ?