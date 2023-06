L'auteure-compositrice Cynthia Weil meurt à l'âge de 82 ans

L'auteure-compositrice prolifique Cynthia Weil est décédée à l'âge de 82 ans.

Weil, qui était surtout connue pour écrire des chansons avec son mari Barry Mann, est décédée jeudi soir.

Leur fille, la psychothérapeute Dr Jenn Mann, a déclaré à TMZ : «Ma mère, Cynthia Weil, était la meilleure mère, grand-mère et épouse que notre famille aurait pu demander. Elle était ma meilleure amie, ma confidente et une pionnière pour les femmes en musique.»

Mann, qui a été marié à Weil pendant près de 62 ans, a ajouté : «Je suis un homme chanceux. J'avais un deux pour un, ma femme et l'une des plus grandes auteures-compositrices du monde.»

Selon la famille de Weil, «les paroles de ses chansons ont touché le cœur et l'âme de centaines de millions de personnes à travers le monde, faisant d'elle l'une des auteures-compositrices les plus emblématiques du 20e siècle.»

Weil et Mann sont surtout connus pour avoir écrit «You've Lost That Lovin' Feelin» et «You're My Soul and Inspiration» de The Righteous Brothers, «Here You Come Again» de Dolly Parton, «Make Your Own Kind of Music» de Mama Cass Elliot, «The Drifters» et «On Broadway» de George Benson. Elle a également écrit une chanson pour la grande Céline Dion, «Love Doesn't Ask Why» qui se retrouve sur l'album «The Colour of my Love» sorti en 1993.

Ensemble, ils ont été sélectionnés pour l'Oscar de la meilleure chanson originale et ont remporté deux Grammys pour «Somewhere Out There», interprété par Linda Ronstadt et James Ingram, pour An American Tail en 1986.

Ils ont été intronisés au Songwriters Hall of Fame en 1987 et ont reçu le prix Ahmet Ertegun du Rock and Roll Hall of Fame en 2010.