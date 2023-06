Le pont Touzel rouvert «la semaine prochaine», confirme la ministre

Les citoyens de la Minganie isolés du reste de la province depuis mardi par la fermeture du pont Touzel sont maintenant fixés puisque l'infrastructure sera partiellement rouverte dès la fin de la semaine prochaine, si tout se déroule comme prévu.

Pont Touzel: à la suite des analyses faites par nos équipes de @Transports_Qc, j'annonce que nous pourrons rouvrir le pont aux véhicules légers dès la fin de la semaine prochaine. D'ici là, nous maintiendrons le pont aérien pour le ravitaillement et les urgences. @CJKateri — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) June 2, 2023

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a annoncé en après-midi que le pont Touzel, à Rivière-au-Tonnerre, sera rouvert aux véhicules légers dès la fin de la semaine prochaine. Le pont aérien sera maintenu d'ici là pour le ravitaillement et les urgences.

Un entrepreneur mandaté par le ministère a percé la poutre du pont aujourd'hui. L'opération a été effectuée à l'aide d'une grue.

Les ouvrages ont permis de confirmer que la fissure ne s'est pas propagée au-delà de la portion visible de la poutre. La fissure sera circonscrite par des travaux de renforcement à l'aide de plaque de métal, a indiqué le MTQ.

Écoutez l'entrevue avec Ginette Paquette, mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan à l’émission de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio :

«On a mis deux plaques, en fait deux plaques d’acier de part et d’autre de la structure. Ça nous permet d’aller sur le pont de façon sécuritaire, si d’autres interventions sont requises, et nous on va évaluer, entre autres, la capacité portante du pont. C’est vraiment si tout se déroule bien, à la suite de l’inspection, on pourra procéder à la réouverture du pont», a précisé la porte-parole du ministère des Transports, Sarah Gaudreault.

Le pont aérien mis en place se poursuit d’ici là. Un avion-cargo poursuivra le ravitaillement en marchandises essentielles d'ici là.

De plus, un avion pour les passagers continuera de faire des vols aller-retour entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre pour des déplacements urgents.

Les autorités vont suivre la situation des feux de forêt au nord de Sept-Îles qui pourrait avoir des impacts sur les horaires. Pour le moment, les incendies ne posent pas problème pour le pont aérien.