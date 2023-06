Le président de Molson Coors ouvert à une équipe de hockey à Québec

Le président de Molson Coors ne pense pas qu’avoir une équipe de hockey à Québec «soit une mauvaise chose» pour les affaires de l’entreprise.

«Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais je pense qu’il y a d’autres gens mieux placés que moi pour répondre», a affirmé le président de Molson Coors, Frédéric Landtmeters, après un passage à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, vendredi.

«Je suis devenu passionné de hockey quand je suis arrivé au Canada, il y a sept ans. C’est vrai. Ce n’est pas une blague du tout», a-t-il confié en marge de l’événement.

Rappelons que Frédéric Landtmeters est le président de Molson Coors Canada et qu'Andrew T. Molson est vice-président du conseil d'administration de la maison-mère Molson Coors avec son frère Geoffrey E. Molson, propriétaire et chef de la direction du Canadien.

Molson Coors est partenaire du Canadien sans interruption depuis 1957.

Controverse de Bud Light

Questionné sur la controverse après l’embauche d’une transgenre dans une publicité de Bud Light aux États-Unis, le numéro 1 de Molson Coors a voulu rester prudent.

«Je ne veux pas de cette polarisation. On a un consommateur très clair devant nous, et on s’adresse à lui», a-t-il résumé.

Dans son échange devant un parterre de gens d’affaires, Frédéric Landtmeters a dit vouloir miser de plus en plus sur la bière sans alcool.

Il a rappelé que dans des pays comme l’Espagne, la bière sans alcool va chercher un bon 10% des ventes, alors qu’ici on parle d’à peine 1%.

«On s’est établi comme un des leaders dans ce segment-là», a-t-il conclu.