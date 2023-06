Le repos avant la finale: un avantage ou un désavantage pour les Remparts?

KAMLOOPS | Patrick Roy ne s’attend pas à ce que la fatigue soit un enjeu en finale de la Coupe Memorial, autant pour les Thunderbirds de Seattle que pour les Petes de Peterborough.

En finale, les Remparts en seront à un 90e match cette saison (68 en saison régulière, 18 en séries et trois à la Coupe Memorial).

De leur côté, la finale serait le 91e match de la saison des Thunderbirds de Seattle et le 96e des Petes, dont un sixième en neuf jours.

«Si c’est Seattle qui gagne, je ne pense pas que ça va les affecter. Ils ont joué à tous les deux jours et je ne pense pas qu’ils vont arriver fatigués [en finale]. Ils vont être reposés. Ce sera la même chose pour Peterborough. Ils vont avoir joué trois fois en quatre jours, mais vont avoir congé demain [samedi]. Je ne pense pas que ça va les affecter. Peu importe le gagnant, il va être frais et dispo.»

Retour à l’entraînement

D’ailleurs, ce repos peut être un couteau à double tranchant.

D’un côté, l’équipe qui a joué plus de matchs ne risque pas d’avoir perdu son synchronisme, contrairement aux Remparts, en début de match.

Les hommes de Patrick Roy ont d’ailleurs repris l’entraînement vendredi après deux jours de congé.

Ils s’entraîneront à nouveau samedi à la veille de la rencontre ultime.

«On manquait un peu de rythme aujourd’hui, mais c’est normal. Vers la fin de la pratique, on a commencé à en reprendre. On a un autre entraînement demain et on veut que ce soit intense pour pouvoir le reprendre complètement», disait James Malatesta.