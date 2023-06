Le soutien moral, ça vaut plus que l’argent

Je voudrais par la présente remercier ma mère Colette, qui me soutient depuis ma chute dans le grand trou de la dépression il y a deux ans. Je sais qu’elle va se reconnaître, car elle vous lit chaque matin, Louise. La pandémie m’est rentrée dedans comme une tonne de briques, et ce qui n’était qu’une dépression passagère avant est devenu un gouffre total quand je me suis retrouvée enfermée à travailler de la maison avec mes deux enfants dans les jambes en permanence.

Oui, j’ai eu le soutien financier du père de mes enfants dont je suis séparée, ainsi que de mon père biologique qui nous a quittées, ma mère et moi, il y a longtemps, mais tu ne m’aurais pas, ainsi qu’à mes enfants, donné tout ce temps gratuitement, maman, que je ne m’en serais jamais sortie.

Tu faisais mes courses, entretenais mon appartement, cuisinais pour les enfants et les aidais dans leurs devoirs, sans jamais te plaindre. Et à travers tout ça, tu me remontais le moral dès qu’il piquait du nez. Merci, maman, pour ton soutien, merci d’avoir supporté mes larmes, mes angoisses et même mes colères à l’occasion, quand j’avais l’impression que tu ne réagissais pas assez vite à mon goût. Merci de tout mon cœur !

Fille reconnaissante

De la simplicité de votre message émane une reconnaissance qui va certainement remplir le cœur de votre maman.