LNH: La course au trophée Conn-Smythe est en marche

Chaque parcours éliminatoire a son histoire particulière. Chaque année, un héros, parfois obscur, parfois attendu, s’élève au-dessus de la mêlée pour mener son équipe aux grands honneurs. Des efforts qui sont habituellement récompensés par l’obtention du trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile des séries. À l’aube de cette finale opposant les Panthers aux Golden Knights, trois candidats partent avec une longueur d’avance : Matthew Tkachuk et Sergei Bobrovsky, du côté des champions de l’Association de l’Est, de même que Jack Eichel, chez ceux de l’Ouest.

Sergei Bobrovsky

Photo d'archives, AFP

On le répète déjà depuis quelques semaines : Sergei Bobrovsky a choisi le bon moment pour sortir de sa torpeur. Le gardien russe amorce la finale avec sept victoires de suite sur les patinoires adverses. Depuis qu’il a été lancé dans la mêlée, lors du troisième match de la série contre les Bruins, il a sauvé 9,25 buts, ce qui est plus du double d’Adin Hill (4,42) détenteur du deuxième rang chez les gardiens qui ont atteint le deuxième tour. Du cinquième match contre les Leafs à la troisième rencontre face aux Hurricanes, il a mené les Panthers à quatre gains par la marge d’un but, dont trois en prolongation. Une séquence de quatre matchs au cours desquels il a sauvé 8,05 buts. Il s’agit de la troisième meilleure séquence de quatre matchs depuis 2018.

MOYENNE PAR 60 MINUTES, RANG PARMI 13 GARDIENS (MIN. 150 MINUTES) QUI ONT ATTEINT LE 2e TOUR

Buts attendus 2,83 10e

Buts sauvés 0,62 1er

% d’arrêts ,935 2e

% d’arrêts de l’enclave ,863 2e

% d’arrêts du bas de l’enclave ,813 3e

Jack Eichel

Photo d'archives, AFP

Acquis des Sabres sur le marché des transactions en novembre 2021, Eichel a rendu de fiers services aux Golden Knights depuis la délicate opération au cou qu’il a subie la saison dernière. Il est le 8e joueur de l’histoire à participer à sa première finale après avoir récolté 400 points en saison régulière après Marcel Dionne, Mario Lemieux, Dennis Maruk, Joe Sakic, Marc Savard, Olli Jokinen et Taylor Hall. Depuis le début des séries, il est la dynamo de son équipe. À l’image de Tkachuk, il domine plusieurs catégories offensives de son équipe. Aucune surprise à ce niveau. Toutefois, ce qui est surprenant, c’est de le voir poindre au premier rang des attaquants des Knights pour les jeux défensifs (tirs et passes bloqués, rondelles harponnées, mises en échec qui forcent une rondelle libre). On parle pourtant d’un joueur qui n’avait pas la réputation d’être le plus vaillant lors de ses six saisons à Buffalo.

MOYENNE PAR MATCH, RANG PARMI LES GOLDEN KNIGHTS

Temps de possession en zone offensive 1,03 1er

Tirs de l’enclave 1,3 3e

Tirs du bas de l’enclave 0,47 6e

Passes complétées vers l’enclave 1,8 1er

Passes complétées en zone offensive 15,3 1er

Entrées de zone 6,6 1er

Jeux défensifs* 8,4 1er

*Rang parmi les attaquants seulement

Matthew Tkachuk

Photo d'archives, AFP

Devenu une véritable coqueluche en Floride, Matthew Tkachuk s’est rapidement imposé comme le cœur et l’âme de l’attaque des Panthers. Depuis le début des séries éliminatoires, il domine son équipe dans la grande majorité des statistiques avancées offensives. Près de l’enclave, il est un véritable poison. Il peut faire mal au gardien adverse autant par un tir franc que par une passe précise. Si les Panthers sont en grande finale aujourd’hui, une partie du mérite lui revient. D’abord, parce qu’il a participé à 42 % des buts de la formation floridienne. Mais surtout parce qu’il a inscrit quatre buts gagnants jusqu’ici, dont trois en prolongation. Il pourrait devenir le 13e joueur de l’histoire à enregistrer cinq buts gagnants au cours d’un même printemps. Le record de sept appartient à Brad Richards depuis 2004.

MOYENNE PAR MATCH, RANG PARMI LES PANTHERS

Temps de possession en zone offensive 0,50 1er

Tirs de l’enclave 1,5 2e

Tirs du bas de l’enclave 1,1 2e

Passes complétées vers l’enclave 2,6 1er

Passes complétées en zone offensive 16,4 1er

Entrées de zone 4,3 3e

Jeux défensifs* 5,6 4e

*Rang parmi les attaquants seulement

D’autres joueurs à surveiller

Jonathan Marchessault

William Karlsson

Brandon Montour

Sam Reinhart

Aleksander Barkov

Statistiques compilées par Sportlogiq