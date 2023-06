LNH: les Jets pourraient échanger plusieurs vedettes

Les Jets de Winnipeg ont connu une autre saison décevante et le directeur général Kevin Cheveldayoff pourrait être tenté de rebâtir le noyau de son équipe.

C’est ce qu’a avancé Frank Seravalli, du site DailyFaceoff, vendredi, désignant Cheveldayoff comme l’homme qui sera «le plus occupé et le plus populaire» pendant la saison morte.

On peut d’abord penser au gardien vedette Connor Hellebuyck, dont le contrat de six ans et 37 millions $ viendra à échéance en 2024.

Le portier américain fait partie des finalistes à l’obtention du trophée Vézina, qu’il a déjà remporté en 2020. Ses succès en saison régulière ne se sont toutefois pas répétés en séries éliminatoires: il a présenté un taux d’efficacité de ,886 et les Jets ont été éliminés en cinq matchs au premier tour.

Hellebuyck n’est pas le seul joueur de renom qui pourrait échapper au froid manitobain. Sans surprise, le nom de Pierre-Luc Dubois continue de circuler dans les rumeurs de transaction.

L’attaquant québécois a établi un sommet personnel pour les points (63) en 2022-2023, et ce, même s’il a raté neuf parties. Que ce soit à Montréal ou ailleurs, son avenir ne semble pas impliquer les Jets.

Un autre joueur cité par Seravalli est nul autre que Mark Scheifele, qui vient de connaître sa première campagne de plus de 40 buts en carrière. Le pivot ontarien pourrait aussi atteindre l’autonomie complète en 2024 et son salaire annuel de 6,125 millions $ devrait faire de lui un joueur prisé dans le circuit Bettman.

Finalement, le vétéran Blake Wheeler, un des seuls joueurs ayant suivi l’équipe d’Atlanta à Winnipeg, n’est plus l’ombre du joueur qui a connu deux campagnes consécutives de 91 points. Il peut tout de même rendre de fiers services dans la LNH, comme en témoignent ses 55 points en 2022-2023.

En plus de Dubois, les défenseurs Dylan Samberg et Logan Stanley, ainsi que les attaquants Morgan Barron et Kevin Stenlund, deviendront aussi joueurs autonomes avec restriction.

Il est difficile de prédire à quoi ressemblera la formation des Jets en 2023-2024, mais chose certaine, le DG Cheveldayoff en aura plein les bras.