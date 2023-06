Mangez des pâtes avant de vous entraîner!

Peu importe notre motivation, nos objectifs ou le sport pratiqué, notre alimentation aura toujours une influence sur notre performance. Mais attention ! Tous les sportifs, peu importe leur niveau, peuvent bénéficier de conseils pour savoir quoi manger avant, pendant et après un entraînement. Si on s’assure de ne pas manquer d’énergie, on décuple le plaisir qu’on a à s’entraîner !

On sera tous d’accord pour dire que lorsqu’on s’entraîne, notre corps a besoin d’énergie. Cette énergie, on la puise dans les nutriments – les glucides, les lipides et les protéines – qui eux, se retrouvent dans les aliments que l’on mange.

Par la suite, des mécanismes biologiques vont permettre à nos cellules d’extraire et d’utiliser cette énergie.

Intensité et efficacité

C’est de cette façon que notre corps va chercher tout le « carburant » nécessaire, que ce soit pendant ou hors de la période d’entraînement.

Toutefois, le corps humain est une machine bien rodée qui adore l’efficacité. À l’effort physique, transformer les lipides et les protéines en énergie n’est pas aussi simple et direct que d’utiliser le sucre contenu dans les aliments riches en glucides.

La solution ? Ingérer des glucides ! Et gare à ceux qui ne le font pas, notre corps nous le fera bien sentir.

Ne pas tomber à plat

Ainsi, notre meilleure stratégie pour ne jamais tomber à plat lorsqu’on s’entraîne sera de manger des aliments qui peuvent se métaboliser – ou nous donner – de l’énergie rapidement.

On privilégie ceux qui sont riches en glucides simples ou en sucres, qui sont une sous-catégorie de la grande famille des glucides.

Dans un contexte sportif, les jus, les boissons pour sportifs, les fruits séchés, les gels et les bonbons sont d’excellentes options.

Si on s’entraîne tous les jours ou plus d’une fois par jour en prévision d’un événement sportif, il peut être judicieux de planifier une rencontre avec une nutritionniste du sport.

Celle-ci sera en mesure de mettre en place un plan d’action pour maximiser la performance, et ce tout en préservant l’équilibre !

Les conseils de Science et Fourchette

Au moins trois heures avant l’entraînement :

Pâtes à la sauce tomates

Bol de riz avec tofu et brocoli

Moins de deux heures avant :

Muffin maison accompagné de yogourt

Smoothie avec fruits et yogourt

Deux ou trois fruits

Bol de céréales avec boisson végétale

Après l’entraînement :