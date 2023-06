Marchessault, Duclair, Roy, Carrier: des Québécois à l’avant-plan dans une finale de la Coupe Stanley enlevante

Finalement, la finale de la Coupe Stanley commence samedi et je pense que l’on va assister à toute une série entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas, deux équipes qui seront fin prêtes.

La formation championne remportera la première coupe de son histoire. Et ce sont deux clubs qui sont bâtis sensiblement de la même façon: pas nécessairement par le repêchage, mais plutôt par des transactions et la signature de joueurs autonomes.

Ce sont aussi deux équipes qui ont été construites pour gagner, avec deux bons trios et d’excellents défenseurs: Brandon Montour en Floride et Alex Pietrangelo à Vegas. Pas deux clubs qui ont prévenu leurs partisans qu’ils devraient être patients, qu’ils ont beaucoup de jeunes.

Les Golden Knights, particulièrement. Depuis qu’ils sont arrivés dans la ligue, c’est extraordinaire le travail que cette équipe a fait. Ils ont eu deux directeurs généraux, George McPhee et maintenant Kelly McCrimmon. Toujours avec la même pensée: gagner.

Le repos, la meilleure préparation

Ce qui risque aussi de rendre cette série finale particulièrement relevée, c’est que les deux équipes sont reposées. Certains pensent qu’une trop longue pause nuit au spectacle dans la première rencontre.

Je crois que c’est plutôt le contraire. La meilleure préparation, à mon sens, c’est le repos. Les Panthers auront profité d’une pause de 10 jours. Les Golden Knights ont joué leur dernier match lundi dernier. C’est moins long, mais quatre jours, c’est suffisant pour guérir quelques petits bobos.

Les 10 M$ de Bobrovsky

Même si j’ai beaucoup de respect pour les Golden Knights, je crois que ce sont les Panthers qui vont l’emporter en six matchs. Parce que leur élément clé se trouve dans les buts, avec Sergei Bobrovsky.

Photo Getty Images via AFP

On a souvent parlé de son contrat qui lui rapporte 10 M$ par année. S’il a connu des moments plus difficiles, il prouve maintenant à sa direction qu’il les mérite.

Le gardien, c’est souvent ce qui fait la différence en séries. Ce n’est pas pour rien que plusieurs ont remporté au fil des ans le trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence. Juste chez nous, il y a notamment eu Patrick Roy et Jean-Sébastien Giguère.

Des Québécois qui s’illustrent

Cette finale mettra aussi aux prises des Québécois qui se démarquent depuis le début des séries. En Floride, Anthony Duclair a excellé face aux Hurricanes de la Caroline.

Photo Getty Images via AFP

À Vegas, Jonathan Marchessault est le quatrième meilleur buteur de ces séries, à égalité. Marchessault, c’est un fier compétiteur.

Et il y a Nicolas Roy, qui a signé une performance exceptionnelle au sein du quatrième trio dans le sixième match entre Vegas et les Stars de Dallas. Ils ont marqué trois buts en trois lancers dans cette rencontre décisive.

Il joue avec William Carrier et ils se complètent bien. Deux Québécois, ça doit s’entraider. Ils doivent aimer être ensemble.

La table est mise. En plus ça commence à Las Vegas, qui est LA ville du spectacle. Il va y avoir de l’effervescence dans les arénas.

Let’s go! Let’s play!

- Propos recueillis par Jessica Lapinski

Le coin du Tigre

«M. Parfait» en parfait contrôle

La nomination de Kyle Dubas à Pittsburgh semblait écrite dans le ciel depuis qu’il a refusé l’offre des Maple Leafs de Toronto.

Voilà maintenant que Brad Treliving sera le directeur général des Maple Leafs. Ce même Treliving qui, à Calgary, a laissé partir Matthew Tkachuk (ce qui, je crois, sera une bonne transaction, puisque Jonathan Huberdeau devrait rebondir), Sam Bennett et qui n’a pu garder Johnny Gaudreau.

Un DG qui laisse partir trois vedettes comme ça... Que va-t-il faire à Toronto, notamment avec Auston Matthews?

Je pense que dans ces circonstances, Brendan Shanahan – «M. Parfait», comme j’aime l’appeler – sera dorénavant en parfait contrôle chez les Leafs. Ce qui n’était pas le cas lorsque Dubas était encore en poste.

Une nomination qui me fait plaisir, toutefois, c’est celle d’Andrew Brunette à Nashville.

L’an dernier, quand il était l’entraîneur-chef des Panthers sur une base intérimaire, la Floride avait une équipe tellement le fun à voir jouer.

Le nom de Patrick Roy circule à New York

On va attendre la fin de la Coupe Memorial pour voir ce qui va arriver à Patrick Roy. À New York, on commence à penser qu’il serait l’homme désigné pour coacher les Rangers.

Le journaliste Larry Brooks, qui a du vécu et de l’information privilégiée, plaide pour que les Blue Shirts embauchent Roy.

Je pense que les choses vont s’accélérer quand Patrick aura fini sa saison.

D’ailleurs, je souhaite encore la meilleure des chances à ses Remparts en finale de la Coupe Memorial.

D’ailleurs, comme je l’ai déjà dit, le repos est la meilleure préparation. Les Remparts sont reposés, préparés, motivés. Tout est en place pour une victoire.

Avec ma première équipe, 50 ans plus tard

C’était une journée de retrouvailles pour moi, vendredi. Des joueurs de ma première équipe, les Élites de Rosemont, au niveau midget, ont organisé une ronde de golf au Mirage, rien de trop beau!

C’est la première équipe que j’ai dirigée. On a remporté le championnat canadien ensemble, en 1973. De renouer avec des joueurs que j’ai coachés il y a 50 ans, c’est «ben le fun»!