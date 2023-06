Opération Enfant Soleil: des soins améliorés et un milieu de travail optimisé au CHUL

La nouvelle unité de soins ambulatoires pédiatriques du CHUL, inaugurée en juin 2022, permet aux équipes de soin d’être beaucoup plus efficaces et aux patients d’être plus confortables, et ce, grâce à l’implication d’Opération Enfant Soleil.

En marge de sa plus grande campagne de financement annuelle, l’organisation d’Opération Enfant Soleil a offert une visite de l’Unité de soins ambulatoires pédiatriques (USAP) du Centre mère-enfant Soleil au CHUL, afin de sensibiliser la population à l’importance de la fondation dans les centres hospitaliers.

L’équipe de soins et la direction de l’USAP s’entendent pour dire que le réaménagement de l’unité, dont les investissements représentent 3M$, a apporté une meilleure efficacité dans leur travail.

Dr Marc-André Dugas, intensiviste et chef du département de pédiatrie de l’USAP se dit très enchanté par les gains d’efficience et d’organisation du personnel avec cette unité complètement rafraîchie.

«Ç’a complètement changé notre environnement», lance d’emblée Dr Dugas. La différence avec l’ancienne unité, premièrement, c’est le nombre de lits. On a augmenté notre capacité, on est capable de voir plus de patients».

Autrefois, l’unité pouvait recevoir entre 80 et 100 jeunes patients par semaine.

«Maintenant, c’est de 120 à 150 patients par semaine. Un gain de 30%», poursuit Dr Dugas.

Pour Jonathan Gendron, directeur général d’Opération Enfant Soleil, il est important que la population puisse voir concrètement l’impact des dons et ce qui peut être réalisé par la suite.

«C’est un gage de voir tout le concret que l’on peut amener dans la vie des enfants, et même du personnel et l’importance de la générosité des gens partout au Québec», souligne-t-il.

Le projet de l’USAP a été financé à 100$ par la fondation.

Lexie Gendron, 8 ans, est traitée à l’USAP depuis 4 ans pour une amyotrophie spinale. Sa mère, Aurélie Pouliot, est plus qu’enchantée des changements apportés.

«On avait hâte que ça ouvre», lance-t-elle.

Elle apprécie particulièrement le meilleur aménagement de l’unité, qui permet d’avoir plus d’espace et moins de déplacements inutiles.

«C’est vraiment différent. Avant, les cubicules étaient plus petits et il faisait plus chaud», observe-t-elle. Là, c’est centralisé au même endroit et on voit que, pour le personnel, ça fait aussi une différence».

Lexie, pour sa part, n’a d’yeux que pour une seule chose dans l’unité.

«C’est le coffre aux trésors», lance-t-elle souriante.

Le Téléthon Opération Enfant Soleil sera diffusé en direct sur les ondes de TVA le dimanche 4 juin dès 12h30.