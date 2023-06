Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 3 juin qui en valent le détour.

Hockey : Panthers de la Floride c. Golden Knights de Vegas

Getty Images via AFP

Les Panthers ont remporté leurs cinq derniers matchs en séries éliminatoires et ils ont eu amplement de repos après avoir balayé les Hurricanes de la Caroline en finale de l’Association de l’Est. Une statistique incroyable, mais qui passe un peu inaperçue, est que la troupe de Paul Maurice a gagné ses huit plus récents duels à l’étranger. En fait, les gros chats n’ont échappé que leur première rencontre du tournoi printanier, au TD Garden de Boston, le 17 avril. Les Golden Knights pourront-ils mettre fin à cette séquence d’invincibilité d’un mois et demi dès le match numéro 1 de la finale, au T-Mobile Arena ? Après avoir vu les Panthers éliminer coup sur coup les Bruins, les Maple Leafs de Toronto et les «Canes», bien culotté est celui qui peut prétendre pouvoir les arrêter.

Prédiction : Victoire des Panthers de la Floride – 2,15

Soccer : Lille OSC c. ESTAC Troyes

AFP

Le Canadien Jonathan David occupe le troisième rang des buteurs de la Ligue 1 avec 24 réussites. Le natif d’Ottawa n’est devancé que par Kylian Mbappé (28) et Alexandre Lacazette (27), mais avec un seul match à disputer cette saison, il serait surprenant de voir l’attaquant du LOSC les rejoindre. Néanmoins, avec une visite chez la lanterne rouge de Troyes, David pourrait ajouter un ou deux filets à sa fiche. Il a d’ailleurs marqué à ses deux plus récents duels, étant notamment auteur d’un doublé contre Nantes la semaine dernière. Lille doit absolument remporter ce match pour s’assurer d’une position en phase de poules de la Ligue Europa la saison prochaine. David, lui, en est peut-être à son dernier match avec le club des Hauts-de-France avant un gros transfert, alors pourquoi ne pas laisser un petit souvenir?

Prédiction : Jonathan David sera le dernier buteur du match – 3,40

Arts martiaux mixtes: Alex Caceres c. Daniel Pineda

AFP

La carte de l’UFC Fight Night présenté samedi, à Las Vegas, n’est pas la plus alléchante à première vue, mais elle comporte tout de même quelques combats intéressants. Parmi ceux-ci, le duel entre Pineda et Caceres retient l’attention. Étonnement, malgré ses 13 défaites professionnelles, ce dernier est toujours actif dans l’organisation de Dana White. La défaite de Caceres face à Kron Gracie, le 17 février 2019, semble avoir donné un nouveau souffle à sa carrière. Depuis, il a remporté six de ses sept derniers combats et a récemment avancé qu’il n’avait jamais été aussi en forme. Pineda, marchand de K.-O., n’a pas signé de gain face à un adversaire aussi redoutable que Caceres depuis belle lurette.

Prédiction: Victoire d’Alex Caceres par décision – 3,40