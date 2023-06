Paul Bernardo transféré dans une prison québécoise

Le meurtrier et violeur en série Paul Bernardo a été transféré dans une prison à sécurité moyenne québécoise, lundi, rapporte Global News. C’est ce qu’a révélé l’avocat représentant les familles des victimes, Me Tim Danson.

L’Ontarien purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie pour avoir kidnappé, torturé, violé et tué deux adolescentes au début des années 90, à St-Catharines, en Ontario.

«Pour les familles, c’est vraiment perturbant», a déclaré Me Danson à Global News.

Paul Bernardo aurait donc quitté la prison à sécurité maximale de Millhaven, située près de Kingston, en Ontario, pour se retrouver à l’Établissement de La Macaza, dans les Laurentides.

Selon une source anonyme citée par Global News, le transfert de Paul Bernardo aurait été fait en secret. L’Établissement de La Macaza accueillerait plusieurs délinquants sexuels et des criminels à risque d’être blessés par d’autres détenus.

Surnommés «Ken et Barbie», Paul Bernardo et Karla Homolka ont tous deux été reconnus coupables des homicides de Tammy Homolka, la jeune sœur de Karla, ainsi que de Leslie Mahaffy, 14 ans, et Kristen French, 15 ans.

Les trois meurtres sont survenus entre le 24 décembre 1990 et le 18 avril 1992