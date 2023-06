Penguins : Mike Sullivan semble l’homme de confiance

Les Penguins de Pittsburgh semblent déterminés à s’améliorer pour revenir dans le portrait des séries éliminatoires et ce sera vraisemblablement avec l’entraîneur-chef Mike Sullivan qu’ils poursuivront l’aventure.

L’Américain est le deuxième instructeur en poste depuis le plus longtemps avec la même concession. Il a été promu par les «Pens» en décembre 2015 et a remporté la coupe Stanley à ses deux premières saisons en poste. Seul Jon Cooper, du Lightning de Tampa Bay, engagé en mars 2013, a plus d’expérience que lui avec le même club.

À lire aussi: Dubas à Pittsburgh, c'est réglé!

À lire aussi: Brad Treliving: entre opportunité et responsabilité chez les Leafs

À lire aussi: Marc Bergevin a laissé une solide impression aux Maple Leafs

Avec tout le ménage administratif effectué chez les Penguins, on était en droit de se demander ce qui adviendrait de Sullivan. En visioconférence vendredi, le pilote a affirmé avoir participé au processus d’embauche de Kyle Dubas comme président des opérations hockey.

Si on lit entre les lignes, on comprend que son opinion est encore respectée à Pittsburgh. C’était la première fois en huit ans que l’équipe n’atteignait pas les séries avec Sullivan.

«Je suis très excité à l’idée de travailler avec Kyle, a-t-il déclaré aux médias. C’est assez évident pour moi qu’il est un homme très intelligent et il a accompli un boulot impressionnant à Toronto. J’ai hâte qu’il partage ses connaissances avec l’équipe.»

Un noyau à entourer

Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang sont le cœur et l’âme des Penguins depuis plus de 15 ans et le message que Dubas a tenu à communiquer jeudi, c’est qu’il croit que l’équipe peut encore aspirer aux grands honneurs avec ces hommes.

Les deux premiers trios de l’attaque sont assez bien étoffés avec la présence de Jake Guentzel, Bryan Rust, Mikael Granlund et Rickard Rakell. Pour le reste, des décisions seront à prendre concernant quelques-uns, y compris le joueur autonome avec compensation Ryan Poehling.

«Par rapport à notre formation, nous avons des discussions préliminaires, mais rien dans les détails jusqu’à maintenant, a révélé Sullivan. Je crois que Kyle veut poursuivre avec cette identité des Penguins. Nous partageons des idées et une philosophie similaires.»

«Quand vous regardez l’équipe et la façon dont nous avons eu du succès depuis que je suis en poste, la vitesse est un aspect que nous pouvons améliorer, a-t-il ajouté. Je crois que c’est réalisable. Nous avons l’occasion durant cette saison morte d’entourer notre noyau d'éléments requis pour réussir.»

Évidemment, il faudra d’abord engager un directeur général, bien que Dubas assurera l’intérim temporairement. D’autres dossiers chauds comme ceux du gardien Tristan Jarry et du défenseur Brian Dumoulin se retrouveront rapidement sur la table.