«J'ai l’esprit ouvert»: tout est sur le table pour le nouveau PDG d'Hydro-Québec Michael Sabia

Petites centrales nucléaires, tarifs d’électricité modulés en fonction de l’heure de la journée, apport du privé, partenariat avec les Américains... Michael Sabia a « l’esprit ouvert » et entend faire tout ce qu’il faut pour relever le grand défi de la transition énergétique du Québec.

En entrevue avec Mario Dumont, Michael Sabia a été clair d’entrée de jeu : les années d'énergie abondante sont terminées, et il faudra utiliser cet actif précieux qu’est l’énergie verte avec soin et prudence. Ce qui implique de penser sérieusement à quel prix Hydro-Québec devra la facturer aux ménages et aux entreprises.

M. Sabia, qui entrera en fonction le 1er août prochain, dit avoir accepté ce poste « avec humilité », mais n’entend pas de jouer les exécutants avec Québec et le ministre Pierre Fitzgibbon. « c’est un plaisir de travailler avec lui. Avec mon expérience, je sais comment travailler avec les gouvernements », a-t-il dit à Mario Dumont.

Mais M. Sabia a tenu à mis cartes sur table : « Les commandes, ce n’est ne pas la meilleure façon de travailler avec moi. »

