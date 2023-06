Quelques conseils pour un mariage qui ne coûte pas les yeux de la tête

Un mariage est très coûteux. Avec des prix de départ d’environ 18 000 $ à 25 000 $, il faut encore rajouter d’autres frais qui peuvent faire grimper la note jusqu’à 45 000 $ ou 50 000 $.

Et on parle ici d’un mariage standard, puisque l’on peut atteindre des sommes astronomiques de 150 000 $ à 200 000 $ pour un mariage haut de gamme, indique Annick Patry, planificatrice de mariage et copropriétaire d’Au Jardin d’Emmanuel, un verger-­vignoble dans la région d’Oka qui offre un service clé en main.

Si vos ressources financières ne sont pas illimitées, voici de bons trucs pour économiser.

Faire un budget

Premier conseil de la planificatrice : faire un budget et, dans la mesure du possible, s’y tenir. Il faut s’attendre à consacrer 50 % du montant alloué au mariage pour l’emplacement, la nourriture et l’alcool.

«En choisissant votre site, vérifiez ce qui est inclus dans le prix ou pas : nappes, chaises, tables, décoration, etc. Certains offrent un service tout inclus, comme nous, pour d’autres il faudra prévoir des extra. On peut compter en moyenne de 185 $ à 300 $ par convive», indique Annick Patry.

Elle recommande de magasiner et de contacter plusieurs fournisseurs pour pouvoir comparer. «Les mariés peuvent aussi décider de demander aux invités de payer une partie du repas ou non, ce qui allège le budget», précise-t-elle.

Il faut ensuite penser aux divers fournisseurs, comme le DJ, le photographe, le vidéaste. Au total, cela représente approximativement 25 % du budget. Pour un DJ, les prix démarrent habituellement aux alentours de 1700 $ et grimpent jusqu’à 5500 $, selon les options choisies. Pour un orchestre, il faudra débourser environ 10 000 $.

Pour les photos ou la vidéo, une journée complète peut coûter jusqu’à 5000 $. Afin de réduire la facture, optez plutôt pour un bloc de quelques heures qui permettra d’immortaliser les moments clés.

Encore d’autres dépenses

À cela s’ajoutent les frais pour les fleurs (centres de table, bouquet, boutonnières, etc.).

«Pour des fleurs fraîches, cela démarre à 500-600 $ jusqu’à 2000 $ ou 3000 $, selon les choix. Pour réduire les coûts, on remplace les centres de table par des chandelles, on ajoute beaucoup de verdure et on achète soi-même des plantes en pépinière», conseille Annick Patry.

Une robe de mariée commence habituellement à 2500 $ et peut grimper jusqu’à 5000 $ ou même 10 000 $.

«Pourquoi ne pas opter pour une robe usagée, qui de toute façon n’aura été portée qu’une fois? Les boutiques spécialisées dans les robes de bal de finissants, moins onéreuses, sont aussi une bonne idée pour habiller les filles d’honneur. Elles pourraient aussi simplement porter une petite robe noire chic et sobre qu’elles ont probablement déjà dans leur garde-robe», dit-elle.

Quant au marié et aux garçons d’honneur, la location est sans doute le meilleur choix.

Les feux d’artifice sont très populaires, mais chers (1700 $ et plus), c’est donc un pensez-y-bien. Concernant le dessert, économisez en évitant de commander un spectaculaire gâteau à trois étages (jusqu’à 1500 $) et optez plutôt pour un gâteau blanc très simple sur lequel on dépose une figurine de mariés.

«Lorsque les desserts ou la table sucrée sont inclus dans le repas, on aura donc un gâteau pour la coupe et des desserts pour les invités qui ne coûteront rien de plus», mentionne Annick Patry.

Un dernier conseil : concentrez-vous sur l’essentiel (emplacement, repas et musique) et oubliez le superflu, car au bout du compte, c’est ce que retiendront vos invités.

Conseils