Robert De Niro sur Al Pacino: «il a quelques années de plus que moi!»

Al Pacino va bientôt être à nouveau papa et lors d'une entrevue accordée au Today Show jeudi, à NBC, son ami Robert De Niro a discuté du futur bébé de la vedette de Scarface (Le Balafré).

• À lire aussi: Al Pacino sera de nouveau papa à 83 ans

• À lire aussi: Robert De Niro dévoile le prénom et une première photo de sa nouvelle-née

Âgé de 79 ans, il s'est dit « très heureux » pour son ami proche, qui attend, à 83 ans, son quatrième enfant, le premier avec sa compagne actuelle Noor Alfallah.

« Il a quelques années de plus que moi, a déclaré De Niro avec humour. Que Dieu le bénisse!»

Robert De Niro, qui a lui-même récemment accueilli un bébé à 79 ans, a été interrogé sur la paternité à son « âge », ce à quoi il a répondu qu'il avait une « certaine conscience » de la parentalité.

« Quand vous êtes plus âgé, vous êtes conscient de certaines choses dans la vie, de la dynamique. Toutes, les dynamiques familiales », a expliqué l'acteur oscarisé. « Vous ne pouvez pas éviter d'apprendre certaines choses et du coup aussi comment les gérer, et ainsi de suite. »

Robert De Niro est également le père de Drena, 51 ans, Raphael, 46 ans, des jumeaux Julian et Aaron, 27 ans, et d'Elliot, 25 ans.

Al Pacino est aussi déjà père de Julie, 33 ans, et des jumeaux Anton et Olivia, 22 ans. L'acteur du Parrain n'a pas encore commenté la nouvelle.