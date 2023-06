Roland-Garros: Leylah face à une autre Canadienne en double

PARIS | Le Canada est assuré d’avoir une représentante en quart de finale du double féminin à Roland-Garros, car Leylah Annie Fernandez et Gabriela Dabrowski ont remporté vendredi leur match respectif et elles s’affronteront au troisième tour.

• À lire aussi: Roland-Garros: une Bianca Andreescu expéditive avance au troisième tour

• À lire aussi: Roland-Garros: Leylah retrouve le sourire

• À lire aussi: Roland-Garros: Félix Auger-Aliassime va revenir en force, croit Denis Shapovalov

Leylah et l’Américaine Taylor Townsend ont eu besoin d’à peine une heure pour éliminer la Taïwanaise Fang-Hsien Wu et l’Estonienne Ingrid Neel en deux manches de 6-2 et 6-1.

Les 10es favorites de la compétition ont donc continué de s’amuser après avoir vu leur parcours en simple prendre fin prématurément cette semaine.

Leylah et Gabriela n’ont jamais joué l’une contre l’autre au sein de la WTA, mais elles ont déjà fait équipe, notamment à la Coupe Billie Jean King.

Journée remplie pour Dabrowski

Quant à Dabrowski, l’Ontarienne de 31 ans et sa partenaire brésilienne Luisa Stefani sont revenues de l’arrière pour vaincre la Hongroise Dalma Galfi et la Polonaise Katarzyna Piter 4-6, 6-2 et 7-5. Ça n’a pas été facile pour la paire classée huitième tête de série à Paris, mais elle s’en est bien sortie.

Dabrowski est à la recherche d’un premier titre cette saison, elle qui en a 13 en carrière au sein de la WTA. Elle a notamment été sacrée championne en double mixte aux Internationaux de France et d’Australie en 2017 et 2018.

D’ailleurs, la native d’Ottawa aura une journée occupée, puisqu’elle disputera aussi son match de premier tour en compagnie de l’Américain Nathaniel Lammons. Le duo se frottera aux Français Chloé Paquet et Lucas Pouille.

«Bibi» aussi

Pour sa part, Bianca Andreescu jouera aussi en double mixte aujourd’hui aux côtés de Michael Venus, de la Nouvelle-Zélande.

En simple, «Bibi», qui pointe au 42e rang mondial, fera face à l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, 66e, samedi, au troisième tour. Leur rencontre sera la troisième disputée sur le court Simonne-Mathieu, le troisième en importance à Roland-Garros. Le match n’aura pas lieu avant 8h, heure du Québec.