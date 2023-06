Roxane Bruneau, France D’Amour et Les Louanges fêtent le Canada

Le spectacle de la fête du Canada du 1er juillet prochain à Ottawa mettra notamment en vedette Roxane Bruneau, France D’Amour, Dubmatique et Les Louanges.

Animé par Isabelle Racicot, ce concert de deux heures se tiendra au parc des Plaines-LeBreton.

Aysanabee, Jann Arden, Clerel, Dax, Josiane, qui a remporté La Voix 8, Jojo Mason, Preston Pablo, Josh Q et Madison Violet monteront aussi sur scène.

Pendant ce rendez-vous, les spectateurs et les téléspectateurs pourront apprécier les prestations de Tegan and Sara depuis Vancouver, de Dear Rouge depuis Calgary et de 6 Hearts depuis Charlottetown.

Un feu d’artifice mettra fin à la soirée dès 22h.

Le spectacle sera diffusé en direct sur ICI Télé, ICI Tou.tv, CBC et CBC Gem dès 20h, heure locale.

Coups de cœur en chansons

Soulignons une nouveauté: le public peut voter pour ses coups de cœur en chansons jusqu’au 6 juin. Voici les choix parmi les chansons francophones: Fou n’importe où de Daniel Bélanger; Oublie-moi de Cœur de Pirate; On va s’aimer encore de Vincent Vallières. Du côté des chansons anglophones, la sélection est la suivante: Still the One de Shania Twain; Basement Apartment de Sarah Harmer; Big Yellow Taxi de Joni Mitchell. Les titres retenus seront dévoilés pendant le spectacle en soirée.

Plus tôt dans la journée, vers 11h, Rebecca Makonnen pilotera la cérémonie du midi de la fête du Canada, entourée de Marie-Josée Dandeneau, Delhi 2 Dublin, Diyet, Josiane, Pierre Kwenders, Katia Rock et Tyler Shaw. La cérémonie du midi sera diffusée en direct sur ICI RDI, ICI Télé, ICI Tou.tv, CBC et CBC Gem.