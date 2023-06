Six habitudes dentaires à éviter

On sait bien que ne pas se brosser les dents peut causer des problèmes, mais il y a plein d'autres habitudes qui peuvent ruiner votre beau sourire.

Selon des études, environ 20% des personnes ne se brossent pas les dents correctement. Le fait de négliger cette tâche importante peut entraîner des problèmes tels que des caries et une décoloration des dents. Le Dr Sahil Patel, dentiste esthétique et fondateur de la Marylebone Smile Clinic, a dressé une liste de six habitudes courantes à éviter pour garder des dents heureuses et saines.

La toilette du soir

Selon le Dr Patel, il ne faut jamais oublier de se brosser les dents le soir. « La raison en est que la salive diminue pendant le sommeil, de sorte que les aliments ingérés pendant la journée restent dans les dents pendant la nuit, ce qui aggrave les problèmes », explique-t-il.

Ne mouillez pas votre brosse à dents

Vous devez éviter de mouiller votre brosse à dents avant de vous brosser les dents, car vous « diluez » votre dentifrice. Selon le dentiste, votre dentifrice contient déjà « la bonne quantité d'humidité » ; il n'est donc pas nécessaire d'ajouter d’eau.

La qualité plutôt que la quantité

Il est préférable de bien se brosser les dents plutôt que de les brosser souvent, même si elles doivent être nettoyées au moins deux fois par jour. « Il est donc préférable de se brosser les dents une fois et bien, plutôt que deux fois et mal », déclare le Dr Patel.

Brossez en douceur

Le professionnel met également en garde contre un brossage « trop énergique » - vous ne devez pas avoir l'impression d'avoir « frotté vos dents » après le brossage. Si vous avez l'impression de brosser trop fort, essayez d'assouplir votre main et assurez-vous que les poils de votre brosse ne s'écartent pas.

Vous ne pouvez pas imiter un professionnel des soins dentaires

Bien que vous puissiez faire du bon travail à la maison avec votre brosse à dents, vous n'obtiendrez jamais un nettoyage aussi efficace que chez le dentiste. Selon le Dr Patel, le brossage à la maison « touche environ 90% des endroits », tandis que les dentistes peuvent atteindre les « 10% restants ».

Essayez une brosse interdentaire

Le Dr Patel recommande de remplacer le fil dentaire par une brosse interdentaire. Cet outil pratique permet d'atteindre les zones les plus délicates de la bouche et est « plus efficace que le fil dentaire ».