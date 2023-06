Sylvain Parent-Bédard: reprendre son élan vers le rire avec ComediHa!

Depuis 25 ans, Sylvain Parent-Bédard se donne la mission de faire rire et sourire. Jamais il n’aurait imaginé devoir fournir autant d’efforts qu’aujourd’hui pour accomplir ses objectifs avec ComediHa!

«La post-COVID est encore plus difficile que la COVID elle-même. On a perdu des gens, on a retardé des spectacles et des projets, on en a annulé et on a perdu des ressources financières. Ça nous a fait reculer à 2016», raconte le président et fondateur.

Cette année-là, il avançait vers une belle croissance. Aujourd’hui, il consolide son entreprise et, au quotidien, il trouve des solutions aux opérations dans un contexte d’inflation galopante et de pénurie de personnel.

«Le rêve de Disney québécois de l’humour est cependant toujours là!» sourit-il.

D’agence marketing, en 1997, à festival d’humour en 2000, ComediHa!, d’abord connu sous le nom Grand Rire Bleue, est maintenant une entreprise diversifiée: carrières d’artistes, séries télé, films, production de spectacles. Et elle est la plus importante entreprise d’humour francophone au monde, en plus d’avoir rayonné dans plus de 100 pays avec la série LOL.

«Notre plan, c’est d’élargir, aller au-delà de l’humour pour inclure tout ce qui est feel good, des histoires qui donnent du bonheur, avec nos marques de commerce. Il y a quelque chose de noble à faire rire et à amener du bonheur aux gens, aux familles», songe Sylvain Parent-Bédard, pour qui le festival (du 8 au 26 août) devient un peu le parc d’attractions.

Le beau risque d’Antoine

À l’automne, l’entrepreneur a vécu l’une de ses plus belles aventures. La série À propos d’Antoine, écrite par sa conjointe, Cathleen Rouleau, et réalisée par Podz, a touché les cœurs. C’est inspiré de la vraie vie, quand Cathleen est devenue la belle-mère des deux enfants de Sylvain, dont Antoine, polyhandicapé. Cathleen et Antoine jouent leur propre rôle, un grand risque que Sylvain se réjouit d’avoir pris, pour sa famille, pour son fils et pour les gens comme lui.

«Mon fils, ça a toujours été des deuils. Non, il ne marchera pas. Non, il ne parlera pas. Non, il n’aura pas d’enfants. Et là, on a déjoué le système: oui, tu seras comédien et oui, tu vas payer de l’impôt!»

C’est entre le rire et les larmes que le papa raconte cet épisode bouleversant, lui qui a dû convaincre TVA et le réalisateur de la série qu’Antoine pouvait porter son personnage. Il apporte tant de sincérité que les pays qui veulent acheter la série ne voient pas comment ils pourraient le remplacer. Toute sa vie, Sylvain s’était demandé si son fils comprenait quelque chose. Sa manière d’écouter et de jouer a fait tomber les doutes.

Histoires de familles

Une petite fille blonde vient rejoindre Sylvain dans son bureau. C’est la p’tite dernière de la tribu, adoptée à l’âge d’un an. Dans le moment de tendresse qui passe, je songe que l’entrepreneur n’est jamais loin du père. Dans son entreprise, Sylvain crée toujours des familles. Pour chaque projet, il y en a une, formée de gens qui travaillent avec leur cœur pour offrir de la joie.

«On a émis 3600 feuillets T4 l’an dernier! Ça en fait des familles qui comptent sur les projets qu’on parvient à réaliser. J’ai pris conscience de notre impact plus récemment et maintenant, j’y pense au quotidien», dit-il.

EN RAFALE

Entreprendre, pour toi, c’est...?

«Provoquer des occasions et être porteur de projets à risque avec de fortes retombées culturelles et économiques dans le but prioritaire de créer des emplois.»

Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait...?

«La tolérance et l’empathie. J'aimerais qu’elles soient innées chez l’humain.»

Qui t’inspire?

«Professionnellement: Bob Iger.

Personnellement: mon fils Antoine, polyhandicapé, et Charles, son frère, l’humain qu’il est devenu en grandissant avec Antoine et ses semblables.»