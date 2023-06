Tom Holland se sentirait chanceux de reprendre son rôle de Spider-Man

Tom Holland ne sait pas s'il reprendra le rôle de Spider-Man, mais il se sentirait chanceux de le faire à nouveau.

Lors d'une interview accordée à Access Hollywood, l'acteur de Marvel s'est demandé s'il reviendrait sur grand écran dans la peau du super-héros bien-aimé. « J'adore jouer Spider-Man, a déclaré le comédien. J'aurais de la chance de le refaire. On ne sait pas encore si on le refera ou non. Nous devrons attendre de voir. »

Ces commentaires interviennent un jour seulement après que la productrice Amy Pascal a déclaré à Variety qu'un autre film sur l'homme-araignée était en préparation. « Allons-nous faire un autre film ? Bien sûr que oui », a-t-elle déclaré au magazine.

Et d'ajouter : « Nous sommes en train de le faire, mais avec la grève des scénaristes... Personne ne travaille pendant la grève. Nous sommes tous des partisans et dès qu'ils se mettront d'accord, nous commencerons ».

Tom Holland incarne le jeune super-héros de Marvel depuis 2016. Il est apparu pour la première fois dans Captain America: Civil War et a ensuite joué dans les trois films les plus récents de Spider-Man. L'acteur a également figuré dans d'autres films Marvel tels que Avengers: Infinity War et Endgame.

L'acteur d'Uncharted fait actuellement la promotion de sa nouvelle série The Crowded Room, qui sortira sur Apple TV+ le 9 juin.