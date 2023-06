Un instructeur québécois attend sa chance dans la LNH et une autre porte s’ouvre devant lui

L’entraîneur Pascal Vincent susciterait l’attention des Flames de Calgary, qui prévoient lui accorder une entrevue dans le cadre de leur processus d’embauche d’un nouvel instructeur-chef.

Dans sa plus récente chronique «32 Thoughts», le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman s’attend à voir le directeur général Craig Conroy réduire sa liste de candidats la semaine prochaine. Or, Vincent pourrait bien faire partie des meneurs en fin de course, lui qui a œuvré comme assistant à Columbus au cours des deux dernières campagnes. Aussi, le Québécois est sur les rangs pour pourvoir le poste derrière le banc en Ohio. L’organisation des Blue Jackets cherche pour sa part à remplacer Brad Larsen, congédié après la saison.

Pour l’emploi à Calgary, la concurrence pourrait notamment provenir de Gerard Gallant, qui aurait été contacté par la direction, d’après des informations récentes de la chaîne TSN. Vincent mise sur un vécu concret dans le hockey professionnel, ayant œuvré cinq ans comme adjoint chez les Jets de Winnipeg et autant à titre d’entraîneur-chef de leur club-école de la Ligue américaine, le Moose du Manitoba.

En Alberta, les soubresauts ont été nombreux depuis la fin du calendrier régulier. Les Flames ont dit au revoir au directeur général Brad Treliving, remplacé par Conroy, et au pilote d’expérience Darryl Sutter. Le club a pris le neuvième rang de l’Association de l’Ouest avec 93 points. À l’extérieur de la patinoire, la concession bâtira sur du positif, car le projet de construction d’un nouvel aréna de 1,2 milliard $ devrait aller de l’avant, entre autres grâce à la réélection des conservateurs au scrutin provincial, lundi.