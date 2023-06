Marquis passe aux mains de Lakeside: un joyau de l'imprimerie québécoise vendu aux Américains

Un des plus importants imprimeurs de livres au Canada, Marquis, passe aux mains d’une grande entreprise américaine dans l’impression et la distribution de livres.

Les trois imprimeries de Louiseville, Montmagny et Toronto emploient quelque 600 personnes.

L’acquéreur, Lakeside, fondée à Chicago en 1864, est le plus gros imprimeur de livres en Amérique du Nord, avec un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars. L’achat de Marquis le fait entrer dans le marché canadien. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Marquis a obtenu de l’aide financière du gouvernement du Québec à hauteur de 15,6 M$ depuis 2016, dont 10 M$ il y a un an. L’imprimeur possède des installations à la fine pointe de la technologie. Capital régional et coopératif Desjardins figurait au nombre des actionnaires, dont certains ont souhaité être remplacés.

Pour le moment, le président Serge Loubier conserve ses fonctions, alors que Marquis devient une division de Lakeside.

« On veut grandir dans une famille qui connaît les livres, a-t-il indiqué. Je suis enthousiaste à l’idée de continuer de diriger Marquis au sein de la famille Lakeside avec le même engagement envers les marchés québécois, canadien et américain, et des perspectives de croissance encore plus forte pour notre entreprise.»

Marquis avait déjà des activités aux États-Unis et en Europe et sert des éditeurs de petite et moyenne taille, ce qui compléterait le service de Lakeside, plus orienté vers les éditeurs de grande taille.

Marquis possède par ailleurs une filiale spécialisée dans la production d’albums et d’agendas scolaires, Le Laurentien, ainsi qu’Interscript, dédiée à la production graphique.

Les emplois canadiens, dit-on, seront maintenus.