Une 2e bande-annonce officielle pour la saison 2 de la série And Just Like That

Carrie, Miranda, Charlotte et leurs nouveaux amis seront de retour dans la saison 2 de And Just Like That dont la première sera diffusée le 22 juin prochain sur HBO Max; une seconde bande-annonce officielle vient tout juste d'être dévoilée.

Des photos de tournage sont partagées sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Une première bande-annonce a été dévoilée le mois dernier. À quelques semaines de la grande première du 22 juin, la seconde bande-annonce officielle d’And Just Like That continue de titiller les téléspectateurs.

On y voit d’abord Carrie se questionner sur sa capacité de "passer à autre chose" un an après la disparition de son mari.

« La vie est trop courte pour ne pas essayer quelque chose de nouveau », lance-t-elle plus tard, entourée de dizaines de boîtes de chaussures, son dada depuis toujours.

« Je suis sur le point de faire quelque chose qui est soit vraiment stupide, soit totalement libérateur », explique de son côté Miranda (Cynthia Nixon) qui paraît avoir des problèmes de couple avec sa nouvelle flamme, Che. Son ancien mari, Steve, peut d’ailleurs être brièvement aperçu...

« On est tous ignorants, de manière bienheureuse, du moment où nos vies sont sur le point de changer », poursuit Carrie que l’on voit en robe longue dans une tempête de neige.

Quant à Charlotte (Kristin Davis), elle semble aux prises avec des choix déchirants à faire entre son travail et sa famille.

La bande-annonce se termine par Carrie écrivant un courriel débutant par « Hello Stranger » à son ex-fiancé Aidan. Ce qui n’est pas vraiment une surprise alors que plusieurs photos du tournage montrant les anciens amoureux main dans la main circulent depuis des mois sur les réseaux sociaux.

Le retour de Samantha Jones

La coquine Samantha Jones, interprétée par Kim Cattrall, sera également de retour, le temps d’une seul et unique scène très attendue. Celle-ci a été tournée dans le plus grand secret à New York, en mars dernier.

Il semble qu’on y verra Samantha, qui habite désormais à Londres, avoir une conversation téléphonique avec son ancienne amie, Carrie.

La saison 2 de And Just Like That comptera 11 épisodes.