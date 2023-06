Une automobiliste qui s’est égarée en suivant son GPS retrouvée

Une femme, qui s’est perdue sur une route isolée avec son véhicule ensilé en suivant les directives d’une application GPS, a été retrouvée par la police qui appelle à plus de vigilance avec l’usage de la technologie durant les déplacements dans des secteurs sans couverture cellulaire.

L’infortunée automobiliste partie lundi de Radisson pour rejoindre sa résidence au Saguenay a suivi l’itinéraire proposé par l’application de géolocalisation sur son cellulaire avant de se retrouver sur un chemin forestier.

En raison du manque de réseau dans le secteur forestier, la femme a dû continuer sa route sans aucune indication pour se retrouver sur un sentier non carrossable où son véhicule s’est enlisé, selon la SQ.

Plus tard, les policiers qui ont réussi à avoir des coordonnées géographiques plus précises ont retrouvé vers 19 h la dame «saine et sauve», a indiqué la SQ qui désire prodiguer quelques conseils au public lors de ses déplacements.

Quelques conseils de base: