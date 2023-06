Vélo: la Route verte pour tous... dans sa cour

S’étendant sur plus de 5300 km, la Route verte passe dans toutes les cours arrière du Québec (ou presque !), proposant des parcours pour différents cyclistes, de la petite famille en apprentissage au cycliste aguerri.

La Route verte est le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord. Elle se faufile entre les régions du Québec, puis relie la province avec ses voisines. Sillonnant 18 régions touristiques, 382 municipalités et 7 parcs nationaux, la Route verte promet du plaisir et des découvertes aux cyclistes qui s’y aventureront cet été.

Pédaler en famille

1. Parcours vedette de la Route verte, le parc linéaire Le P’tit Train du Nord (234 km) traverse les Laurentides, entre Mont-Laurier et Saint-Jérôme, « dans une ancienne emprise ferroviaire abandonnée transformée en sentier polyvalent. C’est une piste très sécuritaire, car elle est en site propre, donc, les cyclistes ne côtoient pas les automobiles », indique Nicolas Audet, coordonnateur au développement de la Route verte.

Photo tirée de la page Facebook du parc linéaire Le P’tit Train du Nord

Parfois asphaltée et parfois en poussière de pierre, elle croise des zones de services, des lacs et rivières ; des hébergements et un service de navette sont offerts.

2. « La Montérégie est une région super riche en pistes cyclables en site propre, très adaptées à la famille », souligne M. Audet, en mentionnant la Boucle culturelle l’Artria (56 km).

Celle-ci est bordée d’une soixantaine d’œuvres d’art géantes, puis présente un dénivelé d’à peine 2 %, qui convient même aux plus petits mollets. Un arrêt au parc national de la Yamaska permet de se baigner, pique-niquer, faire des activités aquatiques et même de camper.

Pour cyclistes aguerris

1. Faire le tour de la Gaspésie à vélo (885 km) est un classique estival pour les cyclistes aguerris qui, le long de la route 132, font face à des dénivelés changeants, à travers des paysages à couper le souffle.

Ils partent pour quelques jours, charmés par les terres gaspésiennes, la Baie-des-Chaleurs, le Rocher Percé, le parc national de Forillon, le Mont-Saint-Pierre, Matane et les autres trésors de la péninsule.

2. Un peu moins connues, les Boucles interrives du Saint-Laurent explorent, au nord du fleuve, la Route des Baleines et la péninsule Manicouagan, puis au sud, la Route des Navigateurs et le parc national du Bic.

Pour rejoindre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, il suffit d’emprunter un des trois traversiers entre Les Escoumins et Trois-Pistoles, Forestville et Rimouski ou Baie-Comeau et Matane, pour un périple pouvant se prolonger sur 210 km.

Et puisque l’on aborde la rive nord du fleuve, la Route verte et différents partenaires travaillent présentement à développer son réseau cyclable dans Charlevoix, entre le Mont-Sainte-Anne et Saint-Siméon, ainsi que sur la Côte-Nord, entre Baie-Comeau et Kegaska.

Pistes intermédiaires

1. Certains pédaleront les 250 kilomètres de la Véloroute des bleuets qui ceinture le lac Saint-Jean en une seule journée, d’autres la parcourront en famille en quelques jours ou exploreront certains de ses tronçons lors d’une escapade de quelques heures. Traversant 15 municipalités, le parc national de la Pointe-Taillon, puis croisant des plages, des arrêts gourmands et le Village historique de Val-Jalbert.

Photo tirée de la page Facebook de la Véloroute des bleuets

2. Empruntant la Route verte et le Sentier Transcanadien, entre Montréal et Sherbrooke, les 235 km de la Véloroute gourmande sillonnent la Montérégie et les Cantons-de-l’Est. Inaugurée l’an dernier, elle propose de découvrir au passage des attraits gourmands et culturels, des hébergements et des activités. « Elle s’adapte autant à une clientèle qui aime rouler beaucoup, qu’à un projet familial avec des enfants », affirme M. Audet.

♦ La Route verte sillonne le Québec, offrant aux cyclistes de tous les niveaux de découvrir les quatre coins de la province sur deux roues.