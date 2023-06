Voici 10 émissions américaines qui annoncent l'été

Si les cotes d’écoute sont moins au rendez-vous chez nous l’été, la belle saison reste une période lucrative pour nos voisins du sud qui misent sur des franchises bien établies sur leurs chaînes traditionnelles. Pas de vacances non plus pour les plateformes qui continuent de nous alimenter en contenus, multipliant les suites de séries à succès.

Les Kardashian

La famille la plus connue de la planète est de retour pour une troisième saison dans ce nouveau format. Les six «K», Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie et leur maman, Kris, ont encore beaucoup à partager. Il sera assurément question du divorce de Kim avec Kanye West. Kourtney file le parfait bonheur avec son nouveau mari, Travis Barker. Personne ne doit lui faire ombrage. Khloé a un second enfant grâce à une mère porteuse et va éprouver des ennuis de santé. La tension est toujours présente entre Kylie et sa mère lorsqu’il est question d’affaires. Comme les six «K» sont très présentes dans l’actualité people, la série a du retard sur les événements et les histoires de couples, mais elle permet d’en voir les coulisses. Ce sont des influen-ceuses, elles se disent femmes d’influence, voyons comment elles mettront leur influence à profit cette saison.

► Diffusé sur Disney+ (un épisode chaque jeudi)

Du soleil à revendre

Exit la vilaine (et divertissante) Christine, cette 6e saison fait place à deux nouvelles protagonistes qui sont loin de faire l’unanimité au sein de l’agence Oppenheim : Nicole et Bre. Toutes deux sont source de bisbilles. La première travaille pour l’agence depuis plusieurs années et on comprend rapidement qu’elle a une longue feuille de route avec certaines, dont Chrishell. La seconde est une des nombreuses conjointes de Nick Cannon. Elle alimente le potinage, a des clients connus et ne s’en laisse pas imposer, ce qui indispose les autres agentes. Mary, Heather, Amanza, Emma et Chelsea sont aussi de retour. Les maisons sont toujours aussi impressionnantes et les tenues toujours trop chics. Un plaisir coupable bien assumé.

► Diffusé sur Netflix

America’s Got Talent

Une 18e saison de la populaire franchise vient de débuter. Terry Crews est de retour à l’animation alors que Simon Cowell, Howie Mandel, Sofia Vergara et Heidi Klum repren-nent leur fauteuil de juges. Encore une fois, les danseurs, chanteurs, magiciens et performeurs aux multiples talents compétitionnent pour remporter un million de dollars. Le niveau de compétition et de créativité augmente chaque saison. Des gens s’entraînent longuement pour y être vus.

► Mardi 20 h sur NBC

American Ninja Warrior

Autre signe de l’été et autre plaisir coupable, cette compétition en est à sa 15e saison. Les participants ont rendez-vous sur la structure Mount Midoriyama à Las Vegas pour se dépasser aussi bien physiquement que mentalement. Ces athlètes s’entraînent intensément pour remporter 1 million de dollars. Ici, certains franchissent le mur final et ont la chance de gravir la pyramide alors que d’autres voient leur rêve s’envoler en quelques secondes.

► Lundi 20 h sur NBC

Mes premières fois

Charmante série créée par Mindy Kailing, elle met en vedette une adolescente d’origine indienne tiraillée entre l’exploration et ses traditions. Selon la plateforme, 40 millions d’abonnés suivent la série qui en est à son 4e opus. John McEnroe assure avec beaucoup d’humour la narration en tant qu’idole du père de la jeune Devi. Depuis le premier épisode de la saison 1, Devi cherche à s’intégrer, à avoir l’air cool, à se trouver un amoureux ou du moins à avoir une relation sexuelle. Maintenant que tout est coché sur sa liste, voyons voir les défis qui l’attendent cette saison.

► Diffusé dès le 8 juin sur Netflix

And Just Like That

Bien que le retour des inséparables de Sex and the City (sans Amanda) n’ait pas fait l’unanimité, le succès de cette renaissance lui vaut une 2e saison. Peu d’indices ont circulé, mais on sait qu’Aidan fera un retour dans la vie de Carrie, on en saura plus sur le passé de Che qui fréquente Miranda alors qu’élever deux ados qui s’émancipent est toujours un défi pour Charlotte. Sam Smith pourrait aussi y apparaître si on se fie à une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux.

► Dès le 22 juin 21 h sur Crave (un épisode chaque jeudi)

The Bear

Cette série haletante se déroule dans une échoppe à sandwich au bœuf d’un quartier populaire de Chicago. Ça s’engueule, ça va vite, ça survit. Carmy, qui a frayé avec les grandes tables, a repris le resto décrépit de son frère qui s’est enlevé la vie. La saison 1 s’est terminée sur un punch inattendu. On a hâte de connaître la suite.

► Dès le 22 juin sur Disney +

The Bachelorette

Cet été marque la 20e saison de la téléréalité qui semble tout de même baisser en popularité. Charity Lawson est le nom de la célibataire. Celle-ci a été remerciée par le protagoniste de la 27e saison de The Bachelor. Elle se retrouve ici en situation de pouvoir. Elle est originaire de la Georgie, elle détient une maîtrise en consultation clinique en santé mentale et elle sait ce qu’elle recherche chez un homme. Elle se dit heureuse de pouvoir être un exemple positif pour les jeunes femmes noires que l’on voit rarement dans cette position sur les ondes.

► Lundi 21 h dès le 26 juin sur ABC

Big Brother

Si Big Brother Célébrités fonctionne si bien chez nous c’est grâce à la lucrative franchise qui en est déjà à sa 25e saison. Vingt-cinq saisons avec des quidams qui usent de stratégies pour remporter des défis et créer des alliances afin de sortir grand gagnants de la maison avec la cagnotte de 750 000 $. Tous les coups sont permis. Julie Chen assure toujours l’animation. BB bénéficie de trois rendez-vous par semaine dont un en direct menant à une élimination.

► Dès le 2 août 20 h sur CBS

Only Murders in the Building

Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez forment décidément un trio gagnant. Il s’en passe des choses dans leur édifice new-yorkais. Cette saison, nos enquêteurs amateurs et podcasteurs se pencheront sur la mort de l’acteur Ben Glenroy incarné par Paul Rudd. On sait aussi que Meryl Streep se joint à la distribution.

► Dès le 8 août sur Disney +