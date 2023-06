10 faits insolites sur «Kung Fu Panda»

En mai 2008, Kung Fu Panda était présenté en première au Festival de Cannes – oui, Angelina Jolie était enceinte des jumeaux Knox et Vivienne – et, en juin, le film d’animation mettant en vedette un panda doublé par Jack Black ravissait les petits et les grands cinéphiles. Voici donc 10 chiffres amusants, étranges ou informatifs afin de fêter cet anniversaire.

1 – Le gentil Po (voix de Jack Black en version originale), panda un peu maladroit, est choisi pour protéger la vallée de la Paix. Sous l’égide de Maître Shifu (voix de Dustin Hoffman) et avec l’aide des Cinq Cyclones – Tigresse (voix d’Angelina Jolie), Grue (voix de David Cross), Singe (voix de Jackie Chan), Mante (voix de Seth Rogen) et Vipère (voix de Lucy Liu) -, il devra empêcher Tai Lung (voix de Ian McShane) de semer le mal. Imaginé, au départ, par l’animateur Michael Lachance comme une parodie des films d’arts martiaux, c’est le coréalisateur John Stevenson qui lui donne l’impulsion d’un long métrage wuxia, un genre littéraire dans lequel les héros sont des chevaliers errants. Les deux hommes mettront quatre ans à peaufiner la première mouture de ce projet qu’ils veulent être «le plus beau film jamais fait par Dreamworks».

Photo de courtoisie fournie par DreamWorks Animation

2 – Au total, Kung Fu Panda a nécessité 857 680 heures de travail de la part de 448 personnes différentes, incluant les acteurs.

3 – Afin d’encourager les équipes d’animateurs, la production leur distribuait un biscuit de fortune dès qu’une scène était terminée. Et oui, le message à l’intérieur des biscuits était personnalisé.

4 – La vallée de la Paix comporte 1 478 villageois différents et aucun n’est humain. Kung Fu Panda est d’ailleurs le deuxième long métrage de Dreamworks, après Gang de requins sorti en 2004 – qui comptait aussi Jack Black et Angelina Jolie au doublage –, à ne pas montrer d’humains.

Photo de courtoisie fournie par DreamWorks Animation

5 – Lors de la production, l’idée que les Cinq Cyclones étaient trop nombreux a été abordée et l’équipe a souhaité en supprimer un pour les transformer en Furious Four (Quatre Cyclones). Mais tout le monde était tellement attaché aux cinq héros que personne chez Dreamworks n’a pu réduire leur nombre. De plus, une attention spéciale a été portée à l’aspect des Cyclones. Ainsi Grue a 6 019 plumes et le squelette de Vipère compte 120 os.

6 – Les pandas passent entre 10 et 16 heures par jour à manger des bambous. Les animateurs ont donc augmenté la taille des joues de Po afin qu’il puisse s’empiffrer. De plus, Jack Black débutait toutes ses sessions de doublage par un plat de poulet Koo Koo Roo – une recette spéciale de ce restaurant de Santa Monica qui a fermé ses portes en 2014 – et des épinards à la crème. Et, puisque nous parlons de repas, sachez que lorsque Po mange avec les Cinq Cyclones, il y a très exactement 64 nouilles dans chaque bol.

7 – Lorsque Tai Lung s’échappe de la prison, les gardes lui envoient 1 500 flèches. Puis, quand le méchant plonge dans Po et provoque une explosion, les animateurs ont créé quelque 33 588 526 particules de poussière.

Photo de courtoisie fournie par DreamWorks Animation

8 – Le palais de Jade est composé de 88 100 morceaux et surfaces différentes.

9 – On trouve pas moins de 22 388 rouleaux dans le palais.

10 – Les coréalisateurs ne cachent pas leur amour des films d’arts martiaux et ont souhaité leur rendre hommage. Ainsi, la scène de poursuite sur le toit est une référence à Tigre et dragon tandis que l’intérieur du palais est un hommage à celui du roi dans Héros.