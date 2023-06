11 trucs pour savoir quoi manger au resto quand on est cardiaque

Bien sûr, quand on sort au resto ou qu’on est invité chez des amis, on a moins le contrôle sur ce qu’on mange. Toutefois, il y a toujours des choix meilleurs que d’autres.

1. Privilégiez le poulet, le poisson et les plats végé (évitez la viande rouge!);

2. Régalez-vous des pokés et des bols-repas (sans exagérer sur la sauce);

3. Commandez des plats cuits au four (attention à la friture et aux sauces);

4. Visez toujours les ingrédients les plus simples (et donc les moins transformés);

5. Ajoutez une portion de légumes en prenant de la salade (avec la vinaigrette à côté pour mieux contrôler la quantité);

6. Choisissez le pain brun, le riz brun, et les pâtes de blé entier;

7. Laissez de côté les frites et prenez du riz ou une patate au four (la purée contient souvent du lait, du sel et du beurre!), une salade ou une portion de légumes;

8. Choisissez le potage de légumes en entrée;

9. Si l’option est offerte, optez pour une portion réduite;

10. Osez prendre un plat végé ou de poisson que vous n’avez jamais cuisiné (sans friture et sauces, bien sûr!);

11. Chez des amis, demandez plus de légumes dans votre assiette et réduisez la portion de protéines.

L’idée n’est pas de se priver continuellement, mais de faire les meilleurs choix possibles, et de savoir pourquoi on les fait... sans s’en vouloir si on fait un écart à l’occasion. La bienveillance, comme la modération, a bien meilleur goût!