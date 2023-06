MAROIS, Denis



Le 4 avril 2023, Denis nous a quittés paisiblement, entouré de la tendresse et de l'amour de sa petite famille. Il était le fils de feu Roger Marois et de feu Donia Ross et le grand frère de Jean, décédé à l'adolescence.Il laisse dans le deuil, sa femme Lucie Bruneau; les deux enfants de sa conjointe qu'il considérait comme les siens : Sébastien Neyron (Anne-Sophie Delage) et Anne-Sophie Neyron (Simon Dorval); son frère Pierre (Marie Théberge); sa petite sœur Francine (Etienne Martineau); ses neveux et nièces : Catherine Marois (David Maltais), Louis Marois, Félix Martineau (Laurence Blais) et Simon Martineau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bruneau : André (Claudette Auger), Monik (Nicolas Beaumont), Gilles (Hélène Langlois) et Jean-Pierre (Paule Sirois); ainsi que ses deux petits-enfants : Léon et Florent. Il laisse aussi plusieurs cousins et cousines des familles Ross et Marois, de nombreux amis et anciens collègues du domaine de l'architecture. Denis était affligé de la Maladie à Corps de de Lewy (DCL) maladie neuro dégénérative incurable. Il a fait preuve d'un immense courage malgré sa peine de quitter les siens. La famille tient à remercier la résidence Le Marc-Aurèle pour son accueil et son accompagnement exceptionnel. Un merci tout spécial à Annie, préposée dévouée qui le faisait sourire. Il manquera profondément à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.