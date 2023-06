BOUTET, Clarisse



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 27 mars 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Clarisse Boutet. Elle était la fille de feu madame Bernadette Alain et de feu monsieur Ernest Boutet. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière de L'Ancienne-Lorette. Elle était la soeur de : Marcel (feu Rachelle Gariépy), feu André, feu Toussaint (Doris Cook), feu Gérard (Rolande Castonguay), Louisa (Yves Côté), Georgie (Jacques Gosselin), feu Iréné, feu Adrienne (feu René Tremblay). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du coeur tous ceux et celles qui ont soutenu Clarisse durant les dernières années de sa vie, tout particulièrement madame Michelle Bilodeau pour son amitié et son soutien indéfectible, de même que le personnel du Domaine St-Dominique, qui ont su prodiguer d'excellents soins et accompagner Clarisse. Veuillez svp compenser l'envoi de fleurs et vos témoignages de sympathie par des messes ou par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com