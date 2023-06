3 façons de cuisiner les ailes de poulet au BBQ

En amuse-gueule, en repas ou comme collation, les ailes de poulet resteront à tout jamais un grand classique. On peut laisser aller son imagination pour décider de la façon d’apprêter les ailes et les saveurs que l’on veut leur donner. Ici, je propose trois variantes qui s’agencent bien avec le léger goût de fumé. Quelle que soit l’occasion, les ailes de poulet sont toujours un succès, et pas besoin de passer plusieurs heures devant le gril pour en profiter. Bon BBQ !

Portions : 6

6 Préparation : 15 minutes

15 minutes Cuisson : 50 minutes

50 minutes Température interne : 165 °F

INGRÉDIENTS

2 kg d’ailes de poulet

3 c. à soupe d’huile végétale

Miel et agrumes

1⁄4 tasse de miel

1 lime, zeste et jus

1 citron, zeste seulement

1 c. à thé d’ail, émincé

1 c. à thé de paprika fumé

1⁄2 c. à thé de sel

1⁄2 c. à thé de poivre noir moulu

BBQ

1 c. à soupe de cassonade

1 c. à thé de paprika fumé

1⁄2 c. à thé de poudre de chili

1⁄2 c. à thé de poudre d’oignon

1⁄2 c. à thé de poudre d’ail

1⁄2 c. à thé de sel

1⁄2 c. à thé de poivre noir moulu

1⁄4 c. à thé de cumin

1⁄2 c. à thé de cannelle en poudre

1⁄4 tasse de sauce BBQ au choix

Cajun

1 c. à thé de paprika fumé

1⁄2 c. à thé de poudre d’oignon

1⁄2 c. à thé de poudre d’ail

1⁄2 c. à thé d’origan séché

1⁄2 c. à thé de thym séché

1⁄2 c. à thé de sel

1⁄4 c. à thé de piment cayenne

Trempette style ranch

1 tasse de mayonnaise

1⁄2 tasse de crème sure

1⁄2 c. à thé de poudre d’ail

1⁄2 c. à thé de poudre d’oignon

1 c. à thé de persil séché

2 c. à thé de ciboulette, émincée

1 c. à thé d’aneth séché

1⁄2 c. à thé de jus de citron

Sel et poivre au goût

TECHNIQUE