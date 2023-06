HORSTMANN, Joséfine



Au CHUL, le 18 mai 2023, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée paisiblement entourée d'êtres chers madame Joséfine Horstmann, fille de feu Maria Müller et feu Johannes Horstmann. Elle était Originaire d'Allemagne, mais demeurait au Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Clément (Evelyne Trudel-Robitaille), Diane, Brigitte et Nathalie (Stéphane Paquet), ses petits-enfants : Patrick (Judith Locas), Yannick (Geneviève Gélinas), Valérie (Philippe Vallée), Vanessa, Johanie (Jonathan Gagnon) et Nicolas; ses arrière-petits-enfants : Mathys, Léa, Joey, Olivier, Jaëlle et Jacob, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 16 juin 2023, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués, ainsi que la Résidence Logis-Confort pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de L'arche le printemps adressé au 1375 Av. Principale St-Malachie, QC, G0R 3N0, par téléphone au 418-642-5785 ou sur son site web : https://www.larcheleprintemps.org/fr/. Des formulaires seront disponibles sur place.