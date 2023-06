COULOMBE, André



A l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement, le 8 mai 2023, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé M. André Coulombe, époux de feu dame Marguerite Mercier près d'un mois après avoir quitté son Ile d'Orléans vers le CHSLD St-Antoine. Il était le fils de feu Paul-Émile Coulombe et de feu Marie-Jeanne Gobeil. Il était épicier et fier fils d'épicier.où la famille recevra les condoléances 1 h avant la cérémonie. Parents et amis sont les bienvenus mais sachez qu'un petit mot touchera la famille tout autant : https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/andre-coulombe#sympathy La pandémie ayant changé l'obligation de présence, la famille comprendra que plusieurs seront avec nous en pensée.Les cendres seront inhumées après la cérémonie au cimetière de Saint-Laurent. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants, gendre et belles-filles : Benoît (Hélène Fréchette) Sylvie (Bruno Raby) Luc (Isabelle Groleau) ; ses petits-enfants ; Philippe Lemieux (Audrey-Ann Bissonnette-Clermont), Félix Coulombe, Sophie Lemieux, Etienne, Alexandre et Olivier Coulombe, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Yves Coulombe (Lysiane Bell), Yvon Coulombe (Hélène Beausoleil), Robert Coulombe (Denise Labrecque), Nicole Coulombe (feu Jean-Paul Gendron) et Michel Mercier (Diane Plamondon) ses neveux et nièces ainsi que les amis qui furent aussi importants pour lui. C'était un bon vivant qui aimait beaucoup recevoir et voir sa famille, ses amis et ses clients ! Il est parti rejoindre ses sœurs Pierrette Coulombe (feu Jean-Claude Paquette), Françoise Coulombe (Claude Sanfaçon) et Denise Coulombe ; ses belles sœurs Louise Mercier (Feu Robert Pichette) et Lucie Mercier (feu François Dussault). La famille souhaite tout d'abord remercier la merveilleuse équipe de la résidence Ste-Famille de l'Ile d'Orléans pour les années de bons soins et de patience. Par la suite il faut souligner la prise en charge humaine et bienveillante du personnel du CHSLD St-Antoine.