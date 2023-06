50 ans d’histoires de pêche et de plaisir

À 20 minutes de Tremblant, on découvre un site enchanteur de 24 km2 où la capture des poissons est à l’honneur.

• À lire aussi: Les bonnes règles à suivre à la rampe de mise à l’eau

En 1972, 18 hommes d’affaires de Saint-Jovite ont acquis un ancien club privé qui était en activité depuis belle lurette. Le nom de cet emplacement est le résultat d’un amalgame des noms de famille des fondateurs : le Dr Barette et M. Leroux. Les nouveaux propriétaires avaient un but, celui de continuer la vocation du club Baroux en le transformant en une pourvoirie de bon goût et accessible.

Parlons pêche

On retrouve en tout huit lacs sur ce territoire où les truites mouchetées ensemencées sont reines et maîtresses. Au fil des six mois d’activité, soit de mai à l’Action de grâce, les techniciens enrichissent les nappes d’eau en y déposant plus de 20 000 spécimens mesurant de 13 à 15 po (33 à 38 cm) et pesant environ 1,25 lb (570 g). Pour rehausser les défis et faire plaisir à la clientèle optant pour un forfait à la journée ou avec hébergement, les gestionnaires ajoutent également 3500 ombles pesant plus de 3 lb (1,35 kg).

Une prise de 8 livres !

D’ailleurs, juste avant la COVID, un heureux pêcheur a tiré des eaux du lac du Cap une énorme ogresse de 8 lb (3,65 kg).

La technique la plus populaire est la pêche à la traîne avec une cuillère métallique comme la Lake Clear Wabbler, la Williams Wabler, la Quick Silver, la Toronto Wobbler et autres semblables, avec bas de ligne et ver de terre. L’amateur doit se rappeler que plus l’eau se réchauffera au fil de l’été, plus il devra allonger la distance entre le lombric et le leurre. Durant les canicules, cette distance devra parfois atteindre une longueur de deux mètres. La pêche avec des mouches telles la Woolly Bugger, la Baroux, la Cisco, la Scintillante, et autres modèles, apportera également son lot de dividendes. Les petites offrandes souples comme les micro-écrevisses, les mini-tubes Tri-Color, les Mister Twister micro-nymphes, les Atomic Teaser, les Bobby Garland Baby Shad, les Sassy Stingum et autres du même genre sont aussi très performantes.

Combattante

Photo courtoisie

La deuxième espèce la plus populaire est l’arc-en-ciel. Ces poissons cohabitent dans les eaux des lacs Barrière, Verrat, Renversis, les Îles, du Cap et Long. L’équipe du Baroux ensemence environ 8500 truites de 11 à 14 po (28 à 35 cm), ainsi que de grosses palettes de plus de 6 lb (2,75 kg).

La majorité des approches utilisées pour la mouchetée fonctionnent aussi bien pour cette espèce, tout comme les poissons nageurs de petite taille tels les Rebel Tracdown Ghost Minnow TD47, les Micro-Minnow, les CD3 Rapala, les Rebel Jointed Minnow et de nombreux modèles de streamers.

L’omble chevalier, également connu sous le nom d’Arctic Char, est présent dans le Vinet. Ce dernier se prête bien à l’espèce, car ce lac de tête est le plus profond du secteur avec plus de 40 mètres. Un total de 5000 poissons y sont annuellement déposés.

Les amateurs apprécient cette espèce mythique à la chair délicieuse, car lorsqu’on entame la bataille, elle se déchaîne et engage des luttes mémorables. D’un poids allant de 500 g à 2 kg, on les attrapera habituellement en grande profondeur avec une cuillère banane ou un appât comme ceux cités précédemment qu’on aura entraînés vers les abysses avec une soie ou une corde plombée, un petit downrigger ou une plaque de plongée.

Truite grise

Le touladi est la seule espèce indigène de cette pourvoirie et on la retrouve au lac des Îles. Les adeptes qui pourchassent les ombles gris capturent souvent des assaillants de plus de 6,5 lb (3 kg). Il y a une dizaine d’années de cela, trois habiles manieurs de canne ont tiré des trophées de 11, 15 et 21 lb (5, 6, 8 et 9,5 kg) au cours d’une même excursion.

Pistes et repères

Nom : Pourvoirie Baroux inc.

Pourvoirie Baroux inc. Où : Juste après le village de Brébœuf.

Juste après le village de Brébœuf. Directions : De Montréal, emprunter la 15 nord qui se transforme en 117 nord jusqu’à la sortie 117, puis circuler sur la route 232 jusqu’au chemin de la pourvoirie.

De Montréal, emprunter la 15 nord qui se transforme en 117 nord jusqu’à la sortie 117, puis circuler sur la route 232 jusqu’au chemin de la pourvoirie. État des routes : Parfaitement carrossables, même avec une petite voiture. Il n’y a que 5 km de chemins forestiers à franchir pour se rendre au poste d’accueil.

Parfaitement carrossables, même avec une petite voiture. Il n’y a que 5 km de chemins forestiers à franchir pour se rendre au poste d’accueil. Indications : Tout est bien indiqué et il n’y a pas d’ambiguïté.

Tout est bien indiqué et il n’y a pas d’ambiguïté. Habitations : 12 chalets intimes et isolés sur le bord de l’eau pouvant héberger de 2 à 10 convives. Trois d’entre eux sont alimentés à l’électri-cité, quatre au solaire et cinq au propane. Ils ont tous reçu une cote de 3 à 4 étoiles par la FPQ.

12 chalets intimes et isolés sur le bord de l’eau pouvant héberger de 2 à 10 convives. Trois d’entre eux sont alimentés à l’électri-cité, quatre au solaire et cinq au propane. Ils ont tous reçu une cote de 3 à 4 étoiles par la FPQ. Forfaits : Européen, corporatif ou à la journée.

Européen, corporatif ou à la journée. Commodités : Chalets tout équipés avec tout ce qu’il faut en cuisine, BBQ, cabane d’éviscération, etc.

Chalets tout équipés avec tout ce qu’il faut en cuisine, BBQ, cabane d’éviscération, etc. Espèces et quotas : Omble de fontaine et omble chevalier (10 au total pour les deux espèces combinées), truite arc-en-ciel (5), touladi (2 de plus de 45 cm).

Omble de fontaine et omble chevalier (10 au total pour les deux espèces combinées), truite arc-en-ciel (5), touladi (2 de plus de 45 cm). Activités : Piscine creusée, planche à pagaie, pédalo, canot, kayak, vélo de montagne, deux grands sentiers pédestres et modules de jeux pour enfants. Tout est gratuit pour la clientèle.

Piscine creusée, planche à pagaie, pédalo, canot, kayak, vélo de montagne, deux grands sentiers pédestres et modules de jeux pour enfants. Tout est gratuit pour la clientèle. Unicité : Refuges de lac érigés sur les rives de chaque plan d’eau pour se mettre à l’abri du froid et de la pluie.

Refuges de lac érigés sur les rives de chaque plan d’eau pour se mettre à l’abri du froid et de la pluie. Infos : 819 425-7882 ou pourvoirie-baroux.com

► Je vous invite à me suivre sur Facebook.