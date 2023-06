DUCHESNE, Clément



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Clément Duchesne. Il était l'époux de feu dame Claudette Desrosiers, fils de feu dame Yvonne Canuel et de feu monsieur Fulgence Duchesne. Autrefois de Saint-Marcellin de Rimouski, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Serge (Danie Pelletier), Daniel (Manon Poulin), Mario (Nathalie Rousseau) et Steeve (Christine Bélanger); ses petits-enfants : Annabelle, Sophie, Gabriel, Charles, Thamira, Maggie, Antoine, Frencheska, Sabrina, Mélissa, William, Michaël, Daphnée et Noémie; ses dix-neuf arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Roland, feu Rolande, Viateur, feu Marcel, Réjean et son demi-frère Laurent Bouillon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrosiers : Jean-Claude, feu Gisèle, feu Monique, Brigitte, feu Gérald, Ginette et feu Gilbert; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement Louise Beaulé, sa compagne des dernières années, qui l'a accompagné dans ses bons moments et aussi ceux plus difficiles. La famille souhaite aussi remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui l'a accompagné dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, G1S 3G3, téléphone: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca