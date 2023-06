TALBOT, Paul



À son domicile, le 20 mai 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Paul Talbot. Il était l'époux de feu madame Louise Descoteaux et maintenant le conjoint de madame Lisette Lebel ; le fils de feu madame Annette Cantin et de feu monsieur Paul Talbot. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre sa conjointe Lisette Lebel, il laisse dans le deuil ses enfants : Marc, Sophie et Marie-Christine (Jacques Boisvert); ses petits-enfants : Mikaël, Laurie-Anne, Antoine, Mathilde, Marie-Lou, Raphaëlle et Maxime; les enfants de sa conjointe : Nathalie Morin (Mathieu Godin), Stéphane Morin (Lina Laganière-Nguyen); les petits-enfants de sa conjointe : Édouard, Étienne, Justine et Charlotte; ses sœurs : Renée, Madeleine et Danielle; son frère Jacques, ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, Québec G1J 0H4. fondation@chudequebec.ca